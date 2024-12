BTC-ECHO wünscht frohe Weihnachten

Mit einer Jahresendrallye, die selbst im wilden Krypto-Space ihresgleichen sucht, hat das Jahr 2024 gerade so nochmal die Kurve bekommen – allen Zweiflern zum Trotz. Euphorisch blicken Investorinnen und Anleger nun ins kommende Jahr, indem ein neuer (beziehungsweise: recycelter) Präsident ins Weiße Haus ziehen und – so hofft die Branche – seinen Versprechen bezüglich einer Krypto-freundlichen Regulierung Taten folgen lassen wird.

Bevor BTC-ECHO in zahlreichen Rück- und Ausblicken das vergangene Jahr Revue passieren lässt, und Blicke in die Zukunft wagt, wünscht das gesamte Team von BTC-ECHO am heutigen Heiligabend 2024 erst einmal allen unseren Leser:innen: frohe Weihnachten.

Ich wünsche unseren treuen Leserinnen und Lesern besinnliche Festtage! Das Jahr 2024 hat gezeigt, wie schnell sich die Stimmung am Markt drehen und das Thema Krypto in den Fokus der breiten Öffentlichkeit rücken kann. Die Voraussetzungen für 2025 könnten kaum besser sein: Zinssenkungen durch die Notenbanken, ein Pro-Krypto-Präsident in den USA und die in Kraft tretende Krypto-Regulierung MiCA, die einen europäischen Binnenmarkt für den Krypto-Sektor schafft. Vieles deutet darauf hin, dass Bitcoin und Co. im kommenden Jahr ein neues Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit erreichen werden. Wir freuen uns, gemeinsam mit euch diese aufregende Zeit zu erleben und euch über alle relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. BTC-ECHO Chefredakteur Sven Wagenknecht

BTC-ECHO: So bleibt ihr über die Feiertage informiert

Wenngleich das halbe BTC-ECHO Team die Weihnachtstage im Kreise der Familie verbringt, ist die Redaktion auch zwischen den Jahren gut besetzt und sorgt selbstverständlich dafür, dass ihr euch über alle relevanten Themen aus dem Krypto-Bereich auf BTC-ECHO informieren könnt.

Zusätzlich haben wir in den vergangenen Wochen Jahresrückblicke bestimmter Themenbereiche verfasst und haben uns mit Experten und Krypto-Prominenten über 2024 und das kommende Jahr 2025 unterhalten.

Welche Themen und Sektoren werden 2025 bestimmen? Wie wird die Trump-Präsidentschaft den Krypto-Markt beeinflussen? Können BlackRock und Co. weitere ETFs an den Start bringen und setzen KI-Agenten ihre Mondfahrt auch im Jahr 2025 fort? All das und mehr lest ihr hier: auf BTC-ECHO.

