Das Fachmagazin BTC-ECHO ist seit heute in ausgewählten Zeitschriftenläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

BTC-ECHO geht an den Kiosk

Das BTC-ECHO Magazin gibt sein Kiosk-Debüt. Seit dem 5. Oktober ist die führende Fachzeitschrift für Kryptowährungen und Blockchain-Technologien in ausgewählten Zeitschriftenläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Der Schritt ist ein “Meilenstein” für das Medienunternehmen, erklärt BTC-ECHO-Gründer und -Geschäftsführer Mark Preuss.

Seit unserer Gründung 2014 ist es die Mission von BTC-ECHO, zu informieren und zu begeistern. Mit dem Launch unseres Magazins im ausgewählten Zeitschriftenhandel, haben wir nun einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die Themen rund um Kryptowährungen, Bitcoin, NFTs und Blockchain-Technologie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. BTC-ECHO-Gründer und -Geschäftsführer Mark Preuss

Zukünftige Magazine werden immer am ersten Mittwoch eines Monats im Kiosk erscheinen. In der aktuellen Ausgabe liegt der Schwerpunkt auf der Mutter aller Kryptowährungen: Bitcoin. Wie das “digitale Gold” im aktuellen Marktumfeld performt, welche Auswirkungen das Mining auf die Umwelt hat und warum sich Tesla von seinen BTC-Beständen trennte.

Aber auch abseits von Bitcoin finden sich wieder viele spannende Themen. Was Gamer von NFTs und Krypto halten, hat BTC-ECHO in einer Reportage von der Gamescom festgehalten. Außerdem testeten wir die Krypto-Beratung der Volksbank Bayern Mitte. Von Krypto-Neulingen bis Branchen-Experten ist also für jeden etwas dabei.

BTC-ECHO verlost Jahresabo

Um das Kiosk-Debüt zu zelebrieren, verlost BTC-ECHO ein Magazin-Jahresabo “Digital & Print” auf Twitter. Teilnehmer ab 18 Jahren müssen lediglich ein Foto von der Ausgabe im Zeitschriftenhandel machen und mit dem #btcecho22 auf Twitter hochladen. Unter allen gültigen Beiträgen lost BTC-ECHO einen Gewinner aus. Das Gewinnspiel läuft vom 5. bis zum 16. Oktober. Die Bekanntgabe erfolgt am 17. Oktober per Direktnachricht. Eine Auflistung der Verkaufsstellen findet ihr hier.