BNB vor Richtungsentscheidung: Hält der Aufwärtstrend an?

Am 12. März wurde die große Wick bei BNB im Tageschart vollständig abgeholt, die am 3. Februar entstanden ist. Derzeit befindet sich BNB sowohl über dem 50er als auch dem 200er EMA sowie oberhalb des gehandelten Volumens laut VPVR (Volume Profile Visible Range). Der VPVR ist ein Indikator, der das gehandelte Volumen zu verschiedenen Preisniveaus darstellt und somit potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen sichtbar macht.

Sollte Bitcoin keine starken Abverkäufe erleben, könnte BNB weiterhin ansteigen und, wie auf der Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) zu sehen, die verbleibende Liquidität abholen. Aktuell hält sich BNB bemerkenswert gut, was auf eine solide Unterstützung auf diesen Niveaus hindeutet. Sollte der Aufwärtstrend anhalten, könnte BNB als einer der stärkeren Altcoins weiterhin überdurchschnittliche Renditen erzielen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese positive Dynamik fortsetzt und BNB weitere Widerstände erfolgreich überwinden kann.

BNB Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Der kritische Test der 800er EMA

Im 4-Stunden-Chart befindet sich BNB aktuell am 800er EMA. Ein nachhaltiger Durchbruch über dieses Niveau und der damit verbundene Widerstand könnten dazu führen, dass BNB die nächste Widerstandszone in der roten Box anläuft. Sollte dieser Versuch jedoch scheitern, könnte es erneut zu einem Abverkauf in Richtung der blauen Support-Linie kommen.

Falls die blaue Support-Linie ebenfalls nicht hält, rückt die rote Box als potenzielles Ziel erneut in den Fokus. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) macht dabei einen sehr positiven Eindruck, da das negative Momentum im Histogramm kontinuierlich abnimmt. Ein Wechsel ins Positive könnte in Kürze erfolgen, was den Kurs zusätzlich beflügeln könnte.

Die Liquidation Levels (links im nachfolgenden Chart) in der aktuellen Preisspanne deuten jedoch darauf hin, dass Short-Positionen weiterhin die Long-Positionen überwiegen. Dies könnte kurzfristig zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen, insbesondere wenn der Kurs den 800er EMA nicht erfolgreich durchbricht. Sollte der Markt jedoch drehen, könnte BNB von der sich abschwächenden negativen Dynamik profitieren. Entscheidend wird sein, wie sich der Kurs langfristig über den 800er EMA behaupten kann.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.