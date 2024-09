BNB handelt bei 591 US-Dollar, was laut VPVR (Volume Profile Visible Range) den am meisten gehandelten Punkt dieser Konsolidierungsphase darstellt. Sollte BNB diese Zone durchbrechen und später als Unterstützung zurückgewinnen, könnte das nächste Ziel bei 630 US-Dollar an der gelben Linie liegen. Seit März befindet sich BNB in einer breiten Seitwärtsbewegung.

Die drei markanten Abwärtsbewegungen hingen stark mit den Kursbewegungen von Bitcoin zusammen. Die hellblaue Linie bei 490 US-Dollar hat bereits zweimal als starker Support fungiert und den Kurs über den 200- und 50-EMA gehoben.

Bei einem erneuten Rücksetzer hat die grüne Linie bei 529 US-Dollar ebenfalls als Unterstützung gewirkt, was den Kurs weiter nach oben getrieben hat.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Nun steht BNB vor einem VPVR-Volumenwiderstand. Sollte dieser überwunden werden, könnte die gelbe Linie bei 630 US-Dollar das nächste Ziel sein.

BNB Tageschart (Quelle: TradingView)

Seitwärtsphase bei BNB: Was sagen die Indikatoren über die nächsten Schritte?

Im 4-Stunden-Chart bildet BNB ein großes Ascending Triangle. Sollte der Kurs an der roten Linie bei 602,5 US-Dollar zurückgewiesen werden, könnte ein erneuter Test des 50-EMA folgen. Falls dieser nicht wie zuvor als Support dient, befinden sich der 200- und 800-EMA als nächste Unterstützungsniveaus darunter, bevor die weiße Trendlinie erreicht wird.

Das Ascending Triangle gilt in den meisten Fällen als bullishes Pattern, doch wie immer wird die Entwicklung des Bitcoin-Kurses entscheidend sein. Der RSI steht bei 63 Punkten und bietet somit noch Potenzial nach oben im Falle eines Ausbruchs.

Der MACD hingegen deutet auf ein abflachendes Momentum hin, das möglicherweise vom positiven in den negativen Bereich übergeht. Da die Woche gerade erst beginnt, muss sich noch zeigen, in welche Richtung sich die Märkte entwickeln werden.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.