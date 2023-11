So fördert der Bundestag die Blockchain-Technologie

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat grünes Licht für eine finanzielle Förderung der Blockchain-Technologie in verschiedenen Sektoren gegeben. Die Maßnahmen umfassen den Einsatz moderner Technologien in der Landwirtschaft, Forschungsprojekte zu Smart Contracts im Verbraucherschutz und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Blockchain in der Prozessautomatisierung und -autonomisierung von Unternehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom heutigen 17. November hervor.

3,6 Millionen Euro für Blockchain im Agrarsektor

Im Bereich Agrartechnologie soll die Blockchain vor allem dabei helfen, den Nitratgehalt im Boden effizient zu überwachen. “Fehlende Echtzeitinformationen sind oft der Grund für Überdüngung“, heißt es von FDP-Politiker Frank Schäffler. Als Mitglied des Bundestags hat er sich für den finanziellen Zuschuss eingesetzt. Der Plan: Ein Sensornetzwerk liefert Echtzeitdaten von Mineralstoffen über ein Dashboard für Landwirte und Behörden. Eine KI analysiert diese Daten, um die Bodenentwicklung für die kommenden Jahre zu prognostizieren.

Dazu hat der Haushaltsausschuss Fördermittel in Höhe von 3,6 Millionen Euro für die Entwicklung und Testung des Agrartechnologiesystems bereitgestellt. Die Koalition habe sich eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft zum Ziel gesetzt, in der ökonomisch und im Einklang mit ökologischen Aspekten gewirtschaftet wird. “Mit der Entscheidung des Haushaltsausschusses gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt”, so Schäffler.

Blockchain soll Verbraucherschutz und Prozessautomatisierung optimieren

Zudem erhält ein Forschungsprojekt zum Thema Smart Contracts im Verbraucherschutz Fördergelder. Smart Contracts können mittels Blockchain-Technologie nach einem Zahlungseingang automatisch eine bestimmte Aktion auslösen, so die These. Im DeFi-Sektor ist das bereits gang und gäbe. Für dieses Projekt stünden in den nächsten drei Jahren insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung, insbesondere um rechtliche Fragen zu analysieren und zu beantworten.

Durch die “Transparenz und Manipulationssicherheit von Smart Contracts sollen Verbraucherrechte gestärkt werden”, heißt es in der Mitteilung. Ganz fehlerfrei laufen Smart Contracts aber noch nicht: Häufig führen Schwachstellen in der Programmierung zu Hacker-Angriffen.

Weitere fünf Millionen Euro hat der Bundestag für die Automatisierung von Produktion-, Logistik- und Lieferkettenmanagement bereitgestellt. Damit haben mehrere Forschungs-Institute das Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit dem Namen “SKALA (Skalierbare KI- und Blockchain-Lösungen zur Automatisierung und Autonomisierung in Wertschöpfungsnetzwerken) gestartet. Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML koordiniert das Projekt.

“SKALA kommt zur richtigen Zeit. Die Synergien zwischen KI und Blockchain-Technologie eröffnen Potenziale zur digitalen Vernetzung”, begründet Schäffler die Initiative. Welche konkreten Blockchains zum Einsatz kommen, ist bislang unbekannt.