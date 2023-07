BlackRock So viel Bitcoin kann die Wall Street kaufen

Mit dem Bitcoin-Spot-ETF hat BlackRock den Vogel abgeschossen. Bitcoin schreibt grüne Zahlen und Investoren hoffen auf eine Explosion der Marktkapitalisierung. Immerhin: Würden die fünf größten Vermögensverwalter der Welt nur ein Prozent ihres Kapitals – rund 250 Milliarden US-Dollar – in Bitcoin umschichten, würde der gesamte Krypto-Markt profitieren. Allerdings ist Bitcoin auf lediglich 21 Millionen Stück limitiert. Während die Nachfrage also weiter steigt, ist das Angebot enorm begrenzt – zumal ein Großteil bereits in den Händen von Langzeitinvestoren, auch Hodler genannt, liegt.

Da es sich um einen Spot-ETF handelt, müssen BlackRock, Fidelity und Co. die verwahrten Bitcoin physisch absichern. Nicht etwa als geprägte Münze, sondern beispielsweise über Coinbase. Hier kommt es zum Problem: Da selbst Krypto-Börsen nur über eine begrenzte Anzahl an Bitcoin verfügen, schrumpft das Angebot, wobei die Nachfrage womöglich noch nicht getilgt ist. Bis die US-Wertpapieraufsicht SEC die ETF-Anträge genehmigt, dürfte es aber noch dauern. Die Entscheidungen der SEC könnten Auswirkungen auf die Liquidität von Bitcoin haben.

So funktioniert Liquidität bei Bitcoin

Die Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Bitcoin schnell und nahezu ohne Preisverzerrungen in eine andere Anlageklasse umzuwandeln. Ein Beispiel: Angenommen, man besitzt einen Bitcoin und möchte ihn verkaufen. In einem liquiden Markt könnten Bitcoin ohne große Probleme und mit minimalen Preisschwankungen verkauft werden. Denn: Im Regelfall gibt es genügend Käufer, die bereit sind, Bitcoin zu einem fairen Preis zu kaufen. In einem illiquiden Markt hingegen ist es schwieriger, einen Käufer zu finden. Die geringe Nachfrage führt dazu, dass die Bitcoin zu einem niedrigeren Preis verkauft werden müssen.

Die Liquidität eines Marktes wird oft durch das Handelsvolumen bestimmt. Dabei gilt: Je höher das Handelsvolumen, desto liquider ist der Markt. Zu Redaktionsschluss liegt das Handelsvolumen von Bitcoin bei 16,2 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist ein deutlicher Abschwung zu erkennen. Wie liquide ist Bitcoin also aktuell? Können BlackRock und Co. überhaupt genügend Bitcoin kaufen?

Bitcoin: Reicht die Liquidität?

Insgesamt sind über vier Millionen Bitcoin im Angebot, knapp 75 Prozent davon sind kurzfristig verfügbar. Das sind immerhin 124 Milliarden US-Dollar, die die größten Vermögensverwalter der Welt investieren könnten. Danach wird es eng: Rund 15,2 Millionen Bitcoin sind illiquide. Das heißt: Die Investoren trennen sich nicht so schnell von ihren Vermögenswerten.

Noch deutlicher wird die aktuelle Liquidität am Bitcoin-Markt in der nächsten Grafik. Klar zu erkennen: ein Rückgang des Angebots (in rot). Anhand der Daten lassen sich zusätzlich bestimmte Zeitpunkte identifizieren, die für den Rückgang der Liquidität verantwortlich waren. In der Vergangenheit beispielsweise der FTX-Kollaps im November oder die Klage gegen Binance Anfang Juni.

Bei beiden Ereignissen kam es zum Vertrauensverlust. Viele Investoren haben dann beispielsweise ihr Kapital von der Börse auf eine Wallet gezogen. Dadurch ist die Liquidität weiter geschrumpft. In Zukunft – um den Sinn eines Bitcoin-Spot-ETFs zu erfüllen – müssen BlackRock und Co. investieren. Fließt das Geld auf dem klassischen Weg in den Markt, ist eine Kurssteigerung praktisch unvermeidbar.

BlackRock und Privatanleger streiten um Bitcoin

Zumindest die namhafte Krypto-Prominenz rechnet fest damit, darunter etwa Gemini-Gründer Cameron Winklevoss oder Bitcoin-Bulle Michael Saylor. Letzterer fürchtet, dass Privatanleger durch die steigende institutionelle Nachfrage verdrängt werden könnten. Krypto-Analyst Anthony Pompliano hingegen erwartet ein Tauziehen zwischen beiden Parteien:

Wir haben Institutionen und Einzelpersonen, die darum kämpfen, ihren Anteil an den 21 Millionen jemals existierenden Bitcoin zu bekommen. Der Kleinanleger hat nun seit 15 Jahren einen Vorsprung und hat alle Bitcoin angesammelt, die in den Umlauf gebracht wurden.

Wenn die "Wall Street und BlackRock am Markt teilnehmen“ könnte Bitcoin "sehr illiquide" werden, weil Einzelhändler "nicht an die Wall Street verkaufen wollen", meint Pompliano. Das einzige, was sich in diesem konstanten System bewegen kann, sei der Preis.