In diesem Artikel erfährst du: Warum die 200-Tagelinie über die Kursentwicklung in der nächsten Zeit entscheidet

Weshalb der Nachfragerückgang nach Bitoin-ETFs den Kurs weiter gen Süden drücken könnten

Welche Kursmarken für Investoren nun entscheidend sein dürften

Bitcoin (BTC) muss seit Beginn der neuen Handelswoche einen Rückschlag hinnehmen. Im zehnten Versuch gelang es den Bären, den Kurs Krypto-Leitwährung Bitcoin unter die Handelsrange der letzten Monate zu drücken. Der Kurs rutschte seit Wochenbeginn in der Spitz rund elf Prozentpunkte gen Süden und erreichte den wichtigen Unterstützungsbereich um die 200-Tagelinie EMA200 knapp oberhalb der 85.000 US-Dollar. Hier waren die Bullen seit Markteröffnung an Wallstreet vorerst zu Stelle und hievten den BTC-Kurs zurück auf aktuell 86.883 US-Dollar. In Anbetracht der jüngsten Kursschwäche werden folgende Chartmarken kurzfristig relevant für die Anleger am Kryptomarkt.

