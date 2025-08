Der Vergleich zwischen Bitcoin und der Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts wird häufig erwähnt – meist, um die Kryptowährung als reine Spekulation abzutun. Doch bei genauerer Betrachtung zeigen sich grundlegende Unterschiede in Struktur, Zweck und Funktion.

Bitcoin vs. Tulpenblase: Warum der Vergleich hinkt

In diesem Artikel erfährst du: Was genau die Tulpenmanie war

Welche Merkmale gutes Geld auszeichnet

Worin sich Tulpen und Bitcoin unterscheiden

Wie begründet der Vorwurf wirklich ist

Bitcoin wird von Kritikern immer wieder mit der berüchtigten Tulpenblase des 17. Jahrhunderts verglichen, um es als reine Spekulationsblase abzutun. Der Vorwurf: ein Vermögenswert, ohne inneren Wert, dessen Preis in die Höhe schießt, nur um irgendwann zu kollabieren – das muss doch dasselbe sein, oder? Doch bei genauerem Hinsehen bröckelt dieser Vergleich, denn die Unterschiede zwischen Bitcoin und der Tulpenmanie sind so fundamental, dass sie kaum in eine Kategorie passen.

