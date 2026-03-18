Der Bitcoin-Kurs zeigt aktuell eine bemerkenswerte Stärke und konnte zwischenzeitlich fast 76.000 US-Dollar erreichen. Trotz leichter Rücksetzer bleibt das Momentum hoch. Doch nun befindet sich der Markt in einer sensiblen Phase.

Bitcoin vor dem Ausbruch? Diese Signale werden jetzt entscheidend

Bitcoin vor dem Ausbruch? Diese Signale werden jetzt entscheidend

Der Bitcoin-Kurs konnte zuletzt deutlich zulegen und erreichte in der asiatischen Handelssession kurzfristig fast die Marke von 76.000 US-Dollar. Zwar folgte darauf eine leichte Korrektur, dennoch notiert Bitcoin aber weiterhin stabil im Bereich von rund 74.000 US-Dollar. Diese Entwicklung zeigt eine klare Stärke im Markt. Trotz Gewinnmitnahmen bleibt das Preisniveau hoch, was verdeutlicht, dass weiterhin Nachfrage vorhanden ist und Rücksetzer bislang gut aufgefangen werden.

Bitcoin-Kurs zeigt Stärke trotz kurzfristigem Rücksetzer

Ein Blick auf die Orderflow-Daten zeigt, dass der jüngste Kurszuwachs zunehmend vom Derivatemarkt begleitet wird. Die Fundingrate ist gestiegen, was darauf hindeutet, dass vermehrt Long-Positionen aufgebaut werden. Gleichzeitig nimmt auch das Open Interest zu, was bedeutet, dass neue Positionen in den Markt kommen.

Dennoch bewegt sich das aktuelle Niveau weiterhin im gesunden Bereich. Von einer Überhitzung kann derzeit nicht gesprochen werden. Zwar liegt das Derivatevolumen aktuell etwas über dem Spotvolumen, was zeigt, dass ein Teil der Bewegung durch gehebelte Positionen getrieben wird, doch dieses Verhältnis ist noch nicht kritisch.

Wichtig bleibt jedoch, dass das Spotvolumen weiter anzieht. Sollte sich die Dynamik im Derivatemarkt deutlich verstärken, ohne dass echte Nachfrage nachkommt, könnte die Bewegung an Stabilität verlieren.

ETF-Zuflüsse sprechen für steigende Nachfrage

Ein klar positives Signal kommt aktuell von institutioneller Seite. Die Bitcoin ETFs verzeichnen seit sechs Tagen in Folge Netto-Zuflüsse. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass das Interesse am Markt wieder zunimmt und Kapital zurück in den Markt fließt.

Ein Blick auf die Daten zeigt, dass insbesondere der ETF von BlackRock (IBIT) für einen großen Teil der Zuflüsse verantwortlich zeichnet. So flossen beispielsweise am 10. März rund 185 Millionen US-Dollar in IBIT, während andere Anbieter wie Fidelity (FBTC) mit Zuflüssen im zweistelligen Millionenbereich zur Entwicklung beitrugen.

Solche kontinuierlichen Zuflüsse gelten als wichtiger Faktor für nachhaltige Kursbewegungen, da sie nicht auf kurzfristigen Spekulationen basieren, sondern auf struktureller Nachfrage.

Bitcoin-ETF Zu- und Abflüsse / Quelle Farside

Diese Kurszonen werden jetzt wichtig

Trotz der aktuellen Stärke sollte die Möglichkeit kurzfristiger Rücksetzer nicht außer Acht gelassen werden. Solche Bewegungen sind nach starken Anstiegen üblich und Teil eines gesunden Marktverlaufs.

Ein Blick auf die Liquidation Heatmap zeigt, dass sich aktuell verstärkt Liquidität auf der Unterseite bildet. Besonders die Zone zwischen 71.000 und 70.000 US-Dollar rückt dabei in den Fokus, da sich hier ein deutliches Liquiditätscluster aufgebaut hat.

Darüber hinaus zeigt sich im mittelfristigen Bereich eine weitere markante Zone rund um 68.800 US-Dollar. Diese Bereiche wirken häufig wie Magnetpunkte für den Kurs, da dort viele gehebelte Positionen liegen, die bei entsprechenden Bewegungen aufgelöst werden könnten.

Fazit zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung

Der Bitcoin-Kurs zeigt aktuell eine erstaunliche Resilienz und hält sich trotz leichter Rücksetzer auf hohem Niveau. Die Kombination aus steigenden ETF-Zuflüssen und einer weiterhin moderaten Nutzung von Hebelpositionen spricht grundsätzlich für eine stabile Marktstruktur. Kurzfristig bleibt jedoch Vorsicht angebracht. Die zunehmende Aktivität im Derivatemarkt sowie die aufgebauten Liquidationszonen auf der Unterseite könnten dafür sorgen, dass der Kurs zunächst noch einmal tiefere Bereiche testet.

Ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt oder eine Zwischenkorrektur einsetzt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob die Nachfrage im Spotmarkt weiter zunimmt und das aktuelle Momentum bestätigt wird.

Zusätzlich rückt am Mittwoch die Zinsentscheidung der Fed in den Fokus, inklusive Dotplot und anschließender Pressekonferenz. Diese dürfte eine wichtige Rolle für die weitere Geldpolitik spielen und könnte entsprechend für erhöhte Volatilität sorgen.

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