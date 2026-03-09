Bitcoin und Gold als Duo: Optimaler Portfolio-Schutz?

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Gold und Bitcoin in klassischen 60/40-Portfolios unterschiedliche, aber komplementäre Rollen spielen
- Wie sich beide Assets in Krisenphasen und anschließenden Erholungen historisch verhalten haben
- Weshalb die Kombination aus Gold und Bitcoin das Risiko-Rendite-Profil verbessert
- Was die Sharpe Ratio über die Effizienz verschiedener Portfoliovarianten aussagt
- Für wen eine zusätzliche Allokation in Gold und Bitcoin sinnvoll sein kann und für wen nicht
Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Frage an Gewicht, die zuletzt auch prominente Stimmen in den Mainstream getragen haben. Ray Dalio argumentierte öffentlich, Anleger sollten einen Teil ihres Vermögens in Gold und Bitcoin halten, um die Robustheit des Portfolios zu erhöhen. Als Begründung nannte er die wachsende Staatsverschuldung und strukturelle Defizite, die aus seiner Sicht langfristig auf die Kaufkraft von Fiatwährungen drücken.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden