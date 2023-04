Mit knapp 3 Milliarden US-Dollar ist CoinShares die größte europäische Vermögensverwaltung für digitale Assets. Auch hat das Unternehmen 2015 den ersten börsengehandelten Bitcoin-Indexfonds (Exchange Traded Product; ETP) auf den Markt gebracht. Mit dieser langjährigen Erfahrung im Markt ist es für Krypto-Investoren entsprechend interessant zu erfahren, wie ihr CEO, Jean-Marie Mognetti, die aktuelle Marktlage einschätzt. Im Interview mit BTC-ECHO hat er seine Sicht auf die Dinge, von US-Bankenkrise über Krypto-Regulierung, geschildert.

Das Interview wurde auf Englisch geführt und anschließend ins Deutsche übersetzt.

BTC-ECHO: Als die Finanzkrise 2008 ausbrach, hast du für Lehman Brothers gearbeitet. Weckt die aktuelle Bankenkrise in den USA Erinnerungen an diese Zeit?

Jean-Marie Mognetti: Die derzeitige Bankenkrise in den USA weckt zwar Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008, aber die beiden Situationen sind grundlegend verschieden. Die Krise von 2008 war in erster Linie eine Liquiditätskrise, während die Bankenkrise vom März vor allem im Risikomanagement begründet ist.

Die Ursprünge der März-Krise lassen sich bis ins Jahr 2017 zurückverfolgen, als große US-Banken in ihrem Streben nach höherer Rentabilität begannen, Konten zu schließen, wodurch ihre Kunden gezwungen waren, zu kleineren, regionalen Banken zu wechseln. Viele dieser regionalen Banken waren von Natur aus anfällig, und es war nicht ungewöhnlich, dass Hedgefonds sie ab 2020 in ihr Short-Buch aufnahmen. Dank des Zustroms neuer Kunden, der Auswirkungen von COVID und des Aufkommens der Kryptoindustrie gelang es diesen Regionalbanken, sich wieder zu erholen. Leider fehlte es ihnen an der notwendigen Expertise im Risikomanagement und an der Infrastruktur, um einen plötzlichen Zinsanstieg zu bewältigen.

Aktuelle Top-Themen zu Bitcoin, Blockchain & Co.! Jetzt im kostenlosen Newsletter! Täglich Wöchentlich Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Und kannst du dir in diesem Kontext vorstellen, dass diese Krise im Bankensektor das Vertrauen in den Bitcoin gestärkt hat?

Sicherlich hat die jüngste Bankenkrise im März in Verbindung mit der zunehmenden Inflation sowohl in den USA als auch in der Eurozone die Vorteile von Bitcoin hervorgehoben. Als widerstandsfähiger Vermögenswert verfügt er über zwei wesentliche Merkmale: ein begrenztes Angebot und Dezentralisierung. Dies hat anscheinend zu einer Verschiebung des Vertrauens in Bitcoin geführt.

Auch wenn es sich um ein schwaches Signal handelt, erhielten wir kürzlich eine Anfrage eines deutschen institutionellen Anlegers, der zum ersten Mal sein Interesse bekundete, mehr Informationen über Bitcoin zu erhalten und aufgrund der Krise ein Engagement in seinem Portfolio in Betracht zu ziehen. Dies ist ein weiteres Indiz für einen potenziellen Transfer von Vertrauen von traditionellen Bankensystemen zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin.

Neben der Bankenkrise macht die USA auch Schlagzeilen mit ihrem Vorgehen gegen den Kryptosketor. Konträr dazu konnte in Europa beziehungsweise der EU, nun die Krypto-Regulierungsverordnung MiCA verabschiedet werden. Wird uns das als Krypto-Standort helfen oder werden das Geld und die Innovation am Ende doch in anderen Teilen der Welt stattfinden?

Die Umsetzung von MiCA ist in der Tat eine positive Entwicklung für Europa, da sie für mehr Rechtsklarheit sorgt, was die Institutionen dazu ermutigt, die Kryptoindustrie mit mehr Zuversicht anzugehen. Allerdings gibt es Herausforderungen im Zusammenhang mit der nationalen Umsetzung, da einige europäische Regulierungsbehörden mit der Vielzahl der Registrierungsdaten überfordert sind.

MiCA ist Teil der Autonomiestrategie, für die Macron und viele andere Europäer eintreten. Frankreich hat in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle gespielt, indem es frühzeitig das PSAN-System eingeführt hat, das sich als vorteilhaft erwiesen hat. Wichtige Akteure der Kryptoindustrie wie Binance, Crypto.com und Circle haben Paris als Standort für ihre europäischen Zentralen gewählt, was den Erfolg dieses Ansatzes zeigt.

Letztendlich dient die MiCA als Mittel, um Europa als führendes Land in der Finanzindustrie der Zukunft zu positionieren. Auch wenn es Konkurrenz aus anderen Regionen geben mag, wird die durch MiCA geschaffene regulatorische Klarheit Europas Position als erstklassiger Standort für Innovationen und Investitionen in der Finanzindustrie wahrscheinlich stärken.

Euer Unternehmen ist selbst als Aktie an der Börse handelbar. Genau wie auch die Kryptowährungen musste der Aktienkurs von CoinShares ordentlich federn. Hast du eure Börsenlistung im Jahr 2021 inzwischen bereut?

Obwohl die letzten Monate für Kryptoaktien im Allgemeinen eine Herausforderung waren, konnte CoinShares relativ gut abschneiden. Unsere Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um 80 Prozent gestiegen und hat damit einige unserer Wettbewerber übertroffen. Die Widerstandsfähigkeit, die wir gezeigt haben, kann auf unser starkes Risikomanagement und unseren Fokus auf die Einhaltung von Vorschriften zurückgeführt werden.

Nun bietet ihr mit ETPs klassische Wertpapiere an, die Kryptowährungen als Basiswert verbiefen. Wenn sich zukünftig Token-Infrastrukturen weiter durchsetzen, dann werden diese Vehikel doch gar nicht mehr gebraucht, oder? Schließlich sind dann Token der Standard für sämtliche Formen von Vermögenswerten.

Da sich die Finanzlandschaft weiterentwickelt, wird CoinShares sich weiterhin anpassen und innovativ sein, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Während wir derzeit an der Schnittstelle zwischen traditionellem und neuem Finanzwesen operieren, gehen wir davon aus, dass wir in Zukunft verschiedene Produkte und Dienstleistungen anbieten werden, um in einer sich ständig verändernden Branche relevant zu bleiben.

Heute dient unser Bitcoin-ETP als effizientes und wertvolles Anlageinstrument, da es physisch besichert, einfach zu handhaben und nahtlos mit Brokern zu integrieren ist. Es kombiniert die Vorteile eines Engagements in dezentralisierten Vermögenswerten mit den Vorteilen der Zentralisierung, wie Einfachheit, Transparenz und Vertrauen. Darüber hinaus gibt es in bestimmten Ländern wie Deutschland, wo ETPs steuerlich begünstigt werden, steuerliche Vorteile.

Auch wenn sich Token-Infrastrukturen im Laufe der Zeit in der traditionellen Finanzwelt stärker etablieren werden, glauben wir, dass es weiterhin eine Nachfrage nach Anlageprodukten wie Bitcoin-ETPs geben wird, die Anlegern eine bequeme und sichere Möglichkeit bieten, in digitale Vermögenswerte zu investieren.

Aber die Konkurrenz ist groß und die Margen für ETPs dürften weiter sinken. Wie wollt ihr konkret verhindern nicht selbst unter die Räder zu kommen?

Innovation ist entscheidend, um unsere Position zu halten. Wir waren beispielsweise die ersten, die Staked-ETPs mit 0 Prozent Verwaltungsgebühren auf den Markt gebracht haben, die den Anlegern Staking-Belohnungen bieten. Auch hilft Transparenz, dauerhafte Beziehungen zu den Stakeholdern aufzubauen und zu pflegen. Wir waren die Ersten, die den Proof of Reserve unserer börsengehandelten Kryptoprodukte in Echtzeit veröffentlicht haben, was unser Engagement für Offenheit und Kommunikation über unsere Geschäftstätigkeit unterstreicht.

Darüber hinaus ist Vertrauen die Voraussetzung für langfristigen Erfolg. CoinShares ist am regulierten Markt der Nasdaq Stockholm notiert, was unser Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ein strenges Risikomanagement unterstreicht. Diese Börsennotierung fördert das Vertrauen von Kunden und Aufsichtsbehörden gleichermaßen.

Wenn wir in die Zukunft blicken, wissen wir, dass Selbstzufriedenheit keine Option ist. Wir müssen unsere Position verteidigen und uns an die sich entwickelnde Branchenlandschaft anpassen. Deutschland ist ein Land, in dem Fußball so wichtig ist wie in England, daher möchte ich Sir Alex Ferguson zitieren, der sagte: “Mit Angriff gewinnt man Spiele, mit Verteidigung Titel”.

Wenn wir uns nun die aktuelle Situation am Kryptomarkt anschauen, was erwartest du für die nächsten 12 bis 24 Monate?

Makroökonomische Faktoren wie Zinssätze und Inflation können die Attraktivität von Kryptowährungen als alternative Anlagen beeinflussen, während politische und regulatorische Veränderungen das Marktwachstum entweder fördern oder behindern können. Innovationen in den Bereichen Technologie, Produkte und Dienstleistungen werden mehr Nutzer anziehen und eine breite Akzeptanz fördern.

Die kommenden Jahre sind für den Kryptomarkt vielversprechend, da das Zusammenspiel dieser Faktoren mehr Menschen dazu ermutigt, das transformative Potenzial von Kryptowährungen und der breiteren digitalen Wirtschaft zu entdecken. Dieser aufstrebende Ausblick sieht eine Zukunft vor, in der Kryptowährungen eine bedeutendere Rolle in unseren Finanzsystemen spielen und Einzelpersonen und Gemeinschaften weltweit stärken.

Aber ganz konkret, was stimmt dich kurz- bis mittelfristig optimistisch?

Die beeindruckenden technologischen Fortschritte von Ethereum und sein Übergang zu einem deflationären Stadium seit der Umstellung auf Proof of Stake machen es zu einer vielversprechenden Plattform für künftiges Wachstum.

Bitcoin wird von renommierten Akteuren zunehmend als eigenständige Anlageklasse anerkannt, was seine Position in der Investitionslandschaft weiter festigt. Die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin angesichts der jüngsten globalen Ereignisse zeigt seinen Nutzen als Wertaufbewahrungsmittel und Absicherung gegen die traditionelle Marktvolatilität.

Ebenfalls stimmt mich positiv, dass sich in Europa und Asien, insbesondere in Hongkong, regulatorische Klarheit abzeichnet, und in den USA wird mit einer baldigen Verbesserung gerechnet, was die Akzeptanz und das Wachstum von Kryptowährungen fördern kann.