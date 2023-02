Für erfolgreiches Bitcoin Trading muss man einige Faktoren beachten, um sein Verlustrisiko einzudämmen. Dazu gehören vor allem ein gutes Mindset, eine solide Markt- und Branchenkenntnis und ein gutes Timing. Wer dabei das richtige Tool verwendet, kann sich einiges an Arbeit ersparen. Wir haben uns einmal umgeschaut.

TradingView: Bitcoin-Trading mit Überblick

TradingView gehört zu den am meisten verbreiteten Tools, um Bitcoin und Co. zu traden. Das Tool versteht sich als Trading-Plattform und soziales Netzwerk in einem. Hier kann man sich nicht nur Charts mit den verschiedensten Indikatoren erstellen lassen. Vielmehr kann man sie auch mit anderen Tradern teilen.

3commas

3commas wartet mit vielen Funktionen auf. Diese sind zwar so zahlreich, dass man sich als Anfänger erst überfordert fühlen kann. Doch ist man erstmal durchgestiegen, wird man hier mit genügend Muse alles finden, was man benötigt, um sein Bitcoin-Trading auf ein neues Level zu heben.

Atani

Atani ist ein Allrounder für das Tracking des eigenen Portfolios. Denn es unterstützt insgesamt über 3.000 Kryptowährungen und ermöglicht es, seine Trades über mehrere Exchanges hinweg zu tracken. Besonderes Feature: Die Nutzung des Bitcoin-Trading-Tools ist kostenlos.

Cryptowatch

Ein klassisches Trading-Tool, das dabei hilft, plattformübergreifend Bitcoin-Trading zu betreiben. Wer Grundfunktionen wie Trading, Charts, Portfolio-Übersicht und den Chat nutzen möchte, kann das kostenlos tun. Preisalarme, API und Zapier-Anbindung sind allerdings kostenpflichtig.

Profitfarmers

Profitfarmers sticht etwas aus dieser Reihe heraus. Denn hier handelt es sich mit mindestens 249,92 US-Dollar um ein relativ kostspieliges Tool. Dafür sendet es jedoch kopierbare Trading-Signale und lockt seine Kunden mit einer Geld-Zurück-Garantie bei Nicht-Erfolg.

