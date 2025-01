Die Erwartungen der Krypto-Community an Donald Trumps Antrittsrede als 47. US-Präsident waren hoch. Insbesondere, weil viele auf die Ankündigung einer nationalen Bitcoin-Reserve hofften – mit bullischen Implikationen für den BTC-Kurs. Doch während das Thema Bitcoin für den Republikaner vorläufig keine Priorität zu haben scheint, baut ein anderes Staatsoberhaupt die BTC-Bestände seines Landes im Eiltempo aus.

Am gestrigen Montag meldete El Salvadors National Bitcoin Office den Erwerb von weiteren 11 BTC für die strategische Bitcoin-Reserve des lateinamerikanischen Landes. Es handelt sich damit um einen weiteren außerordentlichen BTC-Kauf der Bukele-Regierung, welche seit November 2022 der Staatswallet täglich einen Bitcoin per Sparplan hinzufügt.

Die Entwicklung der salvadorianischen BTC-Bestände seit März 2024 I Quelle: Blockchain.com

Dabei erlitt das Image von Nayib Bukele zuletzt Kratzer in der BTC-Community. Hintergrund ist ein IWF-Kredit in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar, für welchen El Salvadors Präsident die Bitcoin-Aktivitäten in seinem Land überraschend einschränkte. Weil Steuern nicht mehr mit BTC gezahlt werden können und Händler fortan Bitcoin-Zahlungen ablehnen dürfen, verlor die Kryptowährung nach nur drei Jahren ihren einzigartigen Status als gesetzliches Zahlungsmittel. Doch Bitcoin-Office-Direktorin Stacy Herbert versuchte bereits im Dezember die Wogen zu glätten und erklärte: “El Salvador wird weiterhin BTC kaufen (möglicherweise in beschleunigtem Tempo).”

Wie El Salvador zum Bitcoin- und Krypto-Hub werden will

Schon 2021 warnte der Internationale Währungsfonds, dass der Schritt der Bukele-Regierung, Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, “eine Reihe von makroökonomischen, finanziellen und rechtlichen Fragen” aufwerfe. Doch die Sonderorganisation der Vereinten Nationen musste im August dieses Jahres konstatieren, dass sich viele Risiken des BTC-Experimentes “noch nicht materialisiert” hätten. Wohl auch deshalb blieb die Full-Hodl-Strategie von dem Deal unberührt.

Rückenwind bekam El Salvadors Präsident ohnehin von der deutschen Bitcoin-Aktivistin Lina Seiche, welche seit dem vergangenen Jahr vor Ort lebt. In einem X-Post schrieb sie: “Das Establishment hat alles in seiner Macht stehende getan, um Nayib Bukele zur Kapitulation zu zwingen. Er tat es nicht. Und er hat nicht nur das Bitcoin-Gesetz bewahrt – er hat auch den IWF-Deal bekommen.” Neben ihr und anderen Influencern zieht es inzwischen vermehrt Krypto-Unternehmen in den sonnigen Staat an der Pazifikküste.

Erst in der vergangenen Woche verkündete Stablecoin-Gigant Tether den Umzug seines Hauptsitzes nach El Salvador, wobei CEO Paolo Ardoino seinen persönlichen Lebensmittelpunkt dorthin verlagern will. "Mit seiner vorausschauenden Politik, einem günstigen regulatorischen Umfeld und einer wachsenden Bitcoin-affinen Community ist das Land ein ideales Ziel für Unternehmen, die die digitale Finanzrevolution anführen", erklärte der Stablecoin-Emittent angesichts der wegweisenden Entscheidung.

Während die Adoption von BTC als Zahlungsmittel stagniert, ist die Bukele-Strategie in anderer Hinsicht der wirtschaftlichen Entwicklung also förderlich. Sollten auf Tether weitere Krypto-Unternehmen folgen, könnten sowohl Arbeitsplätze geschaffen als auch neue Steuereinnahmen generiert werden. Der Tourismus boomt ebenso und brachte im vergangenen Jahr 2024 eine Rekordsumme von 3,7 Milliarden US-Dollar ein. Gleichzeitig darf sich Präsident Bukele über 127 Prozent Fiatrendite mit seinem Bitcoin-Investment freuen – die 6.044 BTC im Staatsschatz sind heute rund 187 Millionen US-Dollar wert.