+++SEC-Konto gehackt: Bitcoin Spot ETF doch nicht genehmigt+++

Das offizielle SEC-Konto auf X sei Gary Gensler zufolge gehackt worden. Am 9. Januar um 22:11 Uhr setzte ein noch Unbekannter einen Beitrag ab. Darin heißt es:

Heute erteilt die SEC die Genehmigung für Bitcoin-ETFs zur Notierung an allen registrierten nationalen Wertpapierbörsen. Die zugelassenen Bitcoin-ETFs unterliegen fortlaufenden Überwachungs- und Compliance-Maßnahmen, um einen kontinuierlichen Anlegerschutz zu gewährleisten. Quelle: X

Mittlerweile wurde der X-Beitrag gelöscht I Quelle: X

Wie Gary Gensler nur wenige Minuten später auf seinem X-Konto erklärt, wurde der Account der SEC gehackt.

“Das SEC-Twitter-Konto wurde kompromittiert und ein nicht autorisierter Tweet wurde gepostet. Die SEC hat die Notierung und den Handel mit börsengehandelten Spot-Bitcoin-Produkten nicht genehmigt“, so die Nachricht des SEC-Chefs.

Infolge der Falschmeldung durch den kompromittierten X-Account der SEC berichtete auch BTC-ECHO über den genehmigten Bitcoin Spot ETF. Die Meldung wurde mittlerweile offline genommen.

Bitcoin-Kurs bricht ein

Die Erstreaktion vom Bitcoin-Kurs: Preissturz. Die Krypto-Leitwährung notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 45.943 US-Dollar. Innerhalb der letzten Stunde ein Rückgang von knapp zwei Prozent. Weil BTC so plötzlich nachgab, wurden über 300 Millionen US-Dollar aus dem Bitcoin-Markt liquidiert.

Zwar geben die Kurse am restlichen Krypto-Markt ebenfalls nach. Bisher konnten sich Bitcoin und Co. aber relativ stabil halten. Ob die Anträge für die ausstehenden Bitcoin Spot ETFs am morgigen 10. Januar – wie von vielen Analysten erwartet – genehmigt werden, bleibt abzuwarten.