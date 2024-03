In diesem Artikel erfährst du: Wie es nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs weitergehen könnte

Warum kurzfristig weitere Kurskonsolidierungen nicht auszuschließen sind

Welche Gründe für einen Durchmarsch auf neue Höchststände in den kommenden Wochen sprechen

Mit 69.324 US-Dollar erreichte der Bitcoin-Kurs am gestrigen Dienstag, dem 5. März, nach 846 Handelstagen ein neues Allzeithoch. In der Folge nahmen einige Anleger erwartungsgemäß Gewinne mit und schickten den BTC-Kurs temporär um 14 Prozentpunkte gen Süden. In der Spitze korrigierte die Krypto-Leitwährung auf 59.224 US-Dollar, bevor sich der Kurs stabilisierte und die Bullen Bitcoin zurück bis in den Bereich um 67.000 US-Dollar hievten.

Damit taxiert die größte Kryptowährung zum Zeitpunkt dieser Kursanalyse rund drei Prozentpunkte unterhalb des gestrigen Höchststandes und knapp zehn Prozentpunkte höher als noch zu Monatsbeginn. Trotz der Kurserholung in den letzten 12 Handelsstunden darf eine erneute Kurskonsolidierung kurzfristig nicht verwundern. Als der Bitcoin-Kurs im November 2020 erstmalig wieder sein altes Allzeithoch aus dem Dezember 2017 angelaufen hatte, verweilte der Bitcoin-Kurs beispielsweise 16 Handelstage bis das damalige Allzeithoch bei 19.884 US-Dollar nachhaltig überwunden werden konnte.

Welche Chartniveaus Anleger bei möglichen Kursrücksetzern wie auch einem Kursausbruch in den kommenden Tagen und Wochen im Blick haben sollten, wird im Folgenden analysiert.