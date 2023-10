So bullish ist der Bitcoin Spot ETF

Hebt der Spot ETF die Bitcoin-Marktkapitalisierung auf eine Billion US-Dollar? Dieser Frage widmet sich ein neuer Forschungsbericht des On-Chain-Analysedienstes CryptoQuant.

Wie die Autor:innen schreiben, wird der Bitcoin Spot ETF rund 150 Milliarden US-Dollar (USD) an Kapital in den BTC-Markt spülen. Dabei handelt es sich wohlgemerkt um eine Erhöhung der Realized Market Cap von 150 Milliarden USD. Dies entspricht schätzungsweise einer Steigerung der Marktkapitalisierung zwischen 450 und 900 Milliarden USD. Eine Marktkapitalisierung von einer Billion USD ist also realistisch.

Die Realized Market Cap misst das tatsächliche Kapital in USD, das bisher in Bitcoin geflossen ist. Dem gegenüber ergibt sich die Marktkapitalisierung aus dem Produkt von BTC-Umlaufmenge und -Kurs.

Der erwartete Kapitalzufluss von 150 Milliarden USD ist freilich keine willkürliche Rechnung. Insgesamt halten alle Kapitalgesellschaften, die sich um die Zulassung eines Bitcoin Spot ETFs bemühen, 15,6 Billionen USD. Alleine BlackRock und Fidelity sitzen auf rund 14 Billionen USD.

Die Crème de la Crème der Finanzbranche konkurriert um die Zulassung eines Spot ETFs in den USA. Quelle: Bloomberg. Grafik: CryptoQuant.

Bitcoin ETF: CryptoQuant rechnet konservativ

Sollten die Sponsoren nur ein Prozent ihres Kapitals in BTC stecken, ergibt sich ein Zufluss von 155 Milliarden USD. Zum Zeitpunkt des Schreibens entspricht das rund einem Drittel der aktuellen Bitcoin-Marktkapitalisierung.

Dass die Zulassung eines Spot ETFs tatsächlich realwirtschaftliche Folgen hat, hat der Probealarm vom vergangenen Montag, dem 16. Oktober, gezeigt. Cointelegraph hatte auf X die Zulassung des iShares Bitcoin Trust gemeldet – eine Falschmeldung, wie sich nur wenig später herausstellte. Dennoch schoss der Kurs binnen Minuten zweistellig ins Plus.

Extra Bullish: Selbst der bisher größte Bitcoin-Fonds der Welt, der Grayscale GBTC Trust, sorgte im vergangenen Bullenmarkt nur für einen Zustrom von 5,5 Milliarden USD in den BTC-Markt. Dennoch stieg Bitcoin in der Spitze auf 69.000 USD.