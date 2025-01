Nach einem legendären Bullenjahr 2024 sprechen politische Rückenwinde, die lockere Geldpolitik und der Halving-Zyklus für weitere Kursgewinne am Kryptomarkt – ein Bitcoin-Preis jenseits der 120.000 ist möglich. Doch es gibt auch Risiken.

Bitcoin-Prognose: So wird das Krypto-Jahr 2025

In diesem Artikel erfährst du: Wieso der Kryptomarkt 2025 noch weiter steigt

Welche Sektoren im neuen Jahr richtig durchstarten werden

Welche Risiken es gibt

Die Performance des Kryptomarktes 2024 war atemberaubend. Nach dem Konsolidierungsjahr 2023 legten Bitcoin und die Altcoins dieses Jahr den Schalter um und ließen keinen Zweifel mehr: Es ist Bullenmarkt. Seit Jahresbeginn (Year to Date, YTD) bescherte die Kryptowährung Nr. 1 ihren Investorinnen und Investoren eine Traumrendite von sage und schreibe 123 Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes stieg von 1,7 Billionen US-Dollar um das Doppelte auf 3,4 Billionen USD. Ausnahmslos jeder, der 2024 in Kryptowährungen investiert war, ist heute wohlhabender als noch im letzten Jahr. Geht es 2025 so weiter oder endet die Party mit einem Knall?

