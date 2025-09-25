App herunterladen
Bitcoin-Kursziele: Ist das die finale Korrektur vor dem Uptober?

Der Bitcoin-Kurs muss aktuell Federn lassen. Droht der Kryptowährung im statistisch starken Handelsmonat Oktober eine Hängepartie? Das sagt der Chart.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs109,257.00 $-3.97 %
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen verstreuten Münzen, mit einer roten Abwärtskurve im unscharfen Hintergrund, die einen Wertverlust der Kryptowährung in diesem Krypto-Marktupdate symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) korrigiert in den letzten Handelstagen deutlich gen Süden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bitcoin-Kurs trotz Leitzinssenkung den Rückwärtsgang eingelegt hat
  • Wieso starke US-Wirtschaftsdaten zum Problem werden könnten
  • Welche Kursziele auf der Ober- und Unterseite in den nächsten Wochen relevant werden

Der Bitcoin-Kurs (BTC) zeigt sich in den letzten sieben Handelstagen von seiner bearishen Seite. Nach einem kurzen Spike an die 118.000 US-Dollar in Folge der erwarteten Zinssenkung drehte der Kurs deutlich gen Süden ab und droht die wichtige Marke von 112.000 US-Dollar aufzugeben. Welche Kursziele auf der Unterseite in den Blick geraten könnten und welche Chartmarken für eine neuerliche BTC-Rallye überwunden werden müssen, verrät die neuste Kursanalyse.

