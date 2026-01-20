App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.23 T $
Bitcoin-Kurs91,111.00 $-1.70%
Ethereum-Kurs3,124.15 $-2.50%
XRP-Kurs1.95 $-0.29%
BNB-Kurs917.60 $-0.90%
Solana-Kurs131.19 $-1.65%
TRON-Kurs0.307064 $-3.05%
Dogecoin-Kurs0.127079 $0.05%
Cardano-Kurs0.366592 $0.55%
Zcash-Kurs358.60 $-3.25%
Hyperliquid-Kurs23.16 $-2.60%
Chainlink-Kurs12.66 $-0.76%
Bitcoin im Zwischenwahljahr 

Bitcoin-Kurs vor kritischen Zeiten? US-Midterms rücken näher

Die US-Midterms im November 2026 rücken näher. Historische Daten zeigen, wie Bitcoin in solchen Wahljahren reagiert und warum die Märkte nervös werden.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin-Kurs91,111.00 $-1.70 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze vor US-Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Kurs hängt 2026 stark von der US-amerikanischen Politik ab

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum geopolitische Spannungen die Märkte zunehmend belasten
  • Welche Rolle die US-Midterm-Wahlen 2026 für die Marktstimmung spielen
  • Wie Bitcoin historisch in Midterm-Jahren reagiert

Während regionale Konflikte und geopolitische Rivalitäten weiterhin für Unsicherheit sorgen, rückt vor allem die innenpolitische Entwicklung in den USA zunehmend in den Fokus der Finanzmärkte. Die anstehenden Midterm-Wahlen, die wachsende Polarisierung und Donald Trumps Einfluss auf die politische Agenda schaffen ein Umfeld, in dem Planbarkeit abhanden geht. Warum Bitcoin in einer unruhigen Welt für viele Investoren jetzt an strategischer Bedeutung gewinnt.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Melania Trump mit einem weit ins Gesicht gezogenen Hut
Ein Jahr nach LaunchMelania Trump: Was ist aus ihrem Memecoin geworden?
Bitcoin und Gold im Portfolio: Bitcoin-Symbol und Goldbarren als Anlagebausteine
Portfolio-AnalyseBitcoin und Gold: Diese Daten sprengen das klassische 60/40-Portfolio
Montage mit einem Steuerformular mit der Aufschrift „An das Finanzamt“ im Hintergrund und einem Mann im hellblauen Hemd im rechten unteren Bildbereich. Das Bild steht symbolisch für das Thema Steuer, Steuererklärung und steuerliche Pflichten.
WISO-Steuer-CEO im InterviewKrypto-Steuern: Dann ist eine Selbstanzeige beim Finanzamt sinnvoll
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Canton
0.126384 $
12.74%
MYX Finance
5.47 $
5.20%
MemeCore
1.65 $
4.18%
Pump.fun
0.002562 $
2.91%
Cosmos Hub
2.42 $
2.06%
Ondo
0.342111 $
1.72%
Polkadot
2.00 $
1.49%
Shiba Inu
0.000008 $
1.36%
PAX Gold
4,734.21 $
1.24%
Tether Gold
4,716.56 $
1.20%
Internet Computer
3.70 $
-9.95%
Monero
581.22 $
-8.54%
Provenance Blockchain
0.026574 $
-5.67%
Aster
0.607927 $
-3.33%
Cronos
0.092408 $
-3.26%
Zcash
358.60 $
-3.25%
TRON
0.307064 $
-3.05%
Mantle
0.895154 $
-2.88%
Ethena
0.189092 $
-2.78%
Rain
0.008847 $
-2.75%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren