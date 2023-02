Die in der vorherigen Bitcoin-Analyse thematisierte Korrektur drückte den Bitcoin-Kurs am vergangenen Freitag, dem 24. Februar, zurück in die grüne Unterstützungszone im Bereich der 22.861 US-Dollar. Die angesprochene bearishe Divergenz sowie ansteigende US-Inflationszahlen zeigten Wirkung. Ausgehend vom Support um 22.800 US-Dollar startete der BTC-Kurs zu Wochenbeginn eine erste technische Gegenreaktion bis an die Oberkante des roten Resistbereichs. Dieser multiple Widerstandsbereich aus Supertrend im 4-Stundenchart und EMA50 (orange) konnte vorerst jedoch nicht zurückerobert werden.

Aktuell profitiert der Bitcoin-Kurs von einer Erholung am US-Aktienmarkt bei gleichzeitiger Schwäche des US-Dollarindex DXY. Zwar wurde die Korrekturausweitung vorerst abgewendet, jedoch handelt Bitcoin nun in einer bearishen Flaggenformation. Bitcoin muss sich zeitnah oberhalb der 23.367 US-Dollar stabilisieren, um erneut in Richtung Flaggenoberkante anzusteigen. Erst ein Ausbruch aus dieser Formation würde die Korrekturtendenz kurzfristig negieren. Schwächelt der BTC-Kurs erneut, droht ein bearisher Ausbruch aus der Flagge und eine Trendfortsetzung gen Süden. Erst eine Rückeroberung der 24.269 US-Dollar würde das Chartbild wieder zugunsten der Bullen aufhellen. Insbesondere die neusten Wirtschaftsdaten dürften die Trendrichtung mitbestimmen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 23.612 USD, 23.923 USD, 24.269 USD, 24.842 USD, 25.214/25.338 USD, 26.500 USD, 27.682/28.089 USD, 28.740/29.232 USD, 30.000 USD, 30.656 USD, 31.754 USD, 32.403/32.938 USD

Die Bullen haben aktuell das Nachsehen. Ein erstes Zeichen der Kurserholung wäre ein Sprung zurück über die EMA50 bei 23.612 USD. Erst wenn der BTC-Kurs sodann auch den multiplen Widerstand bei 23.923 US-Dollar gen Norden überwindet, kann die Käuferseite etwas aufatmen. Kann Bitcoin die Kursmarke bei 24.269 US-Dollar durchbrechen, rückt der blaue Resistbereich wieder in den Fokus.

Die Käuferseite muss dann dynamisch über die 24.520 US-Dollar in Richtung seiner Monatshochs durchzustarten. Erst wenn jedoch auch die 25.338 US-Dollar per 4-Stundenschluss durchbrochen ist, werden die Bullen das Golden Pocket bei 26.500 US-Dollar anvisieren können.

Diese Widerstandsmarke fungiert unverändert als letzte mögliche Umkehrmarke für einen Fehlausbruch auf der Oberseite. Sollte die 26.500 US-Dollar hingegen pulverisiert werden, ist mit einem Folgeanstieg in die grüne Widerstandszone um 28.000 US-Dollar zu planen.

Insbesondere die CME-Kurslücke bei rund 29.000 US-Dollar dürfte eine Magnetwirkung auf den BTC-Kurs haben. Unverändert ist das Kurslevel bei 29232 US-Dollar als maximales bullishes Kursziel anzusehen.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 22.896 USD, 22.610/22.310 USD, 22.090 USD, 21.643/21.366 USD, 20.897 USD, 20.666 USD, 20.370 USD, 19.703 USD, 19.363/19.109 USD

Wie vermutet nutzten die Bären ihre Chance und drückten Bitcoin unter den roten Bereich bis an das Golden Pocket der letzten Kursbewegung. Interessanterweise notierte der Coinbase-Kurs von Bitcoin am Freitag knapp 300 US-Dollar tiefer als bei anderen Börsen. Hier fehlte eindeutig Liquidität im Orderbuch auf Coinbase – kein gutes Zeichen.

Bleibt Bitcoin in der bearishen Flagge gefangen, droht ein zeitnaher Ausbruch gen Süden. Abermals rückt der Bereich der Vorwochentiefs in den Blick. Hier verläuft neben dem Golden Pocket auch der EMA200 (blau) im 4-Stundenchart. Eine Aufgabe des Bereichs zwischen 22.896 US-Dollar und 22.610 US-Dollar dürfte Anschlussverkäufe nach sich ziehen.

Korrigiert der BTC-Kurs sodann bis an die 22.310 US-Dollar und gibt dieses Kursniveau auf, könnte sich die Abwärtsdynamik erneut beschleunigen. Fällt Bitcoin unter die 22.090 US-Dollar zurück, kommt der orange Unterstützungsbereich zwischen 21.643 US-Dollar und 21.366 US-Dollar als Anlaufziel in den Blick. Unverändert wirken der Supertrend und der EMA200 (blau) im Tageschart hier als Unterstützung. Eine Aufgabe des Verlaufstiefs vom 13. Februar würde das Chartbild hingegen weiter eintrüben.

Rutscht der BTC-Kurs per Tagesschluss unter diesen Supportbereich ab, dürfte er schnell in die türkise Zone zurückfallen. Zwischen 20.666 US-Dollar und 20.370 US-Dollar finden sich Zwischentiefs aus dem Januar 2023. Hier müssen die Bullen zwingend eine neue Aufwärtsbewegung initiieren, weshalb diese Zone unverändert als maximales bearishes Kursziel gewertet wird. Die übergeordneten Zielmarken findest du weiterhin in der Kursanalyse vom 16. Februar.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD-Indikator erreichten in der Vorwoche zwar einen überkauften Zustand und erholen sich aktuell wieder, auf Tagessicht tendieren beide hingegen weiter schwach. Der RSI handelt nun wieder in der neutralen Zone zwischen 45 und 55. Der MACD hat kurzfristig ein Verkaufssignal ausgebildet. Beide Indikatoren würden erst bei einer Rückeroberung der 24.269 US-Dollar neue bullishe Impulse liefern.

Im Wochenchart weisen beide Indikatoren zwar unverändert ein Long-Signal auf, der RSI droht bei einer anhaltenden Schwäche des Bitcoins-Kurses jedoch sein Kaufsignal zu verlieren und wäre dann neutral zu werten.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,94 Euro.

