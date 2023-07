Makro, On-Chain-Daten, Zyklen etc.

Bitcoin-ETF-Anträge und institutionelle Adoption

Die Bitcoin-ETF-Anträge der Wall Street-Giganten haben in den vergangenen Wochen die News dominiert. Welche konkreten Auswirkungen deren Genehmigung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC haben könnte, haben wir bereits ausführlich erläutert. Ergänzt wird die Krypto-Adoption an der Wall Street durch die EDX Markets Kryptobörse. Diese soll zukünftig institutionellen Investoren den Bitcoin-Handel ermöglichen. Hinter der Exchange stehen niemand geringe als Charles Schwab (SCHW), Citadel Securites und Fidelity Investments (FNF).

Dabei geht es nicht nur um die vielen Billionen US-Dollar, die diese Player verwalten, sondern auch um die globale Signalwirkung. Wenn der wichtigste Finanzplatz der Welt den Einstieg in Bitcoin vorbereitet, wird das anderen Finanzplätzen wie London, Hongkong oder Singapur nicht ungehört bleiben. Insbesondere BlackRock CEO Larry Fink hat mit seiner Liebeserklärung an BTC einen klaren Impuls an die Finanzelite gesetzt.

Hashrate und Miner-Stärke

