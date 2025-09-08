App herunterladen
Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Inflationsdaten aus den USA sowie die neuste Leitzinsentscheidung der EZB für Europa werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs111,639.00 $0.39 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum die neusten Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten für die USA die nächste US-Leitzinsentscheidung beinflussen dürften
  • Worauf Anleger bei der EZB-Leitzinsentscheidung für Europa achten sollten

Bitcoin (BTC) kann sich in der abgelaufenen Handelswoche stabilisieren und um zwei Prozentpunkte auf 111.300 US-Dollar zulegen. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) muss hingegen erneut Federn lassen und verliert drei Prozent an Wert. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

