Ist die Bullen-Party bald vorbei? Ein Krypto-Analyst prophezeit einen Absturz von Bitcoin (BTC) auf 12.000 US-Dollar. Was ist da dran?

Bitcoin knackt die 41.000 US-Dollar und streicht damit nicht nur ein neues Jahreshoch ein, sondern egalisiert auch den Absturz, der im April 2022 den Bärenmarkt einläutete. Folglich ist der Krypto-Space in Feierlaune. Doch ein Analyst warnt: Bitcoin könnte bald ein böses Erwachen erleben. Doch was ist dran an der Prognose?