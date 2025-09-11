App herunterladen
ChatGPT, Gemini und Grok Bitcoin im September: KI-Empfehlungen zur richtigen Portfolio-Balance

Im September zeigt Bitcoin traditionell Schwäche und auch Altcoins geraten oft unter Druck. Die Top-KIs verraten, welche Krypto-Strategien sich trotzdem lohnen könnten.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Münze

Beitragsbild: picture alliance

 | Wiederholt sich Bitcoins saisonales Muster?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was historische Daten über den September für Bitcoin und US-Aktien aussagen
  • Was Künstliche Intelligenz als die optimale Portfolio-Gewichtung empfiehlt
  • Wo Krypto-Anleger Renditechancen in einem traditionell schwachen Monat finden

Der September hat bei den Krypto-Marktteilnehmern keinen guten Ruf. Historisch betrachtet gilt der Monat als eine der schwächsten für Bitcoin und Altcoins, aber auch den traditionellen Aktienmarkt. Kursrückgänge, eine schwache Nachfrage und erhöhte Volatilität sind typisch für die durchwachsenen Spätsommerwochen. Während sich viele Anleger von dieser Saisonalität entmutigen lassen, suchen andere gezielt nach Chancen in der Schwächephase. Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT, Grok oder Gemini veranschaulichen, welche Ansätze und Kryptowährungen jetzt profitieren könnten.

