Bitcoin-Experte warnt: Ohne Lösung droht der Totalverlust

Charles Edwards zählt zu den bekanntesten Analysten im Bitcoin-Sektor. Der Capriole-Gründer hat sich vor allem mit quantitativen Analysen einen Namen gemacht.

Charles Edwards erneuert in einem aktuellen Report seine Warnung vor den möglichen Folgen von Quantencomputern für Bitcoin. Seine Einschätzung fällt klar aus: Sollte es dem Netzwerk nicht rechtzeitig gelingen, auf quantensichere Kryptografie umzusteigen, könnte Bitcoin im Extremfall massiv an Wert verlieren oder sogar vollständig entwertet werden. Edwards schreibt wörtlich: “Wenn diese Probleme nicht gelöst werden, glauben wir, dass der Wert von Bitcoin auf null fallen wird.”

Im Zentrum seiner Analyse steht die Annahme, dass ausreichend leistungsfähige Quantencomputer schon in den kommenden Jahren in der Lage sein könnten, die heute von Bitcoin genutzte Kryptografie zu brechen. Den möglichen Wendepunkt bezeichnet Edwards als “Q-Day”. Ab diesem Moment könnten Wallets, deren Public Key bereits offengelegt wurde, theoretisch angreifbar werden. Im Extremfall könnten so große Bestände kompromittiert und anschließend auf den Markt geworfen werden.

Die Quantengefahr wird eingepreist

Edwards ist überzeugt, dass der Markt die Gefahr durch Quantencomputer inzwischen zumindest teilweise berücksichtigt. Aus seiner Sicht lässt sich die schwache Kursentwicklung von Bitcoin im Jahr 2025 nicht allein mit makroökonomischen Rahmenbedingungen erklären. Trotz eines insgesamt vergleichsweise günstigen Umfelds habe sich Bitcoin auffallend schwach entwickelt. Im Report heißt es daher, der Markt beginne bereits, das Quantenrisiko einzupreisen.

Bitcoin befinde sich Edwards zufolge bereits im sogenannten “Quantum Event Horizon”. Gemeint ist damit die Phase, in der die verbleibende Zeit bis zu einer realen Bedrohung durch Quantencomputer ungefähr so lang ist wie der Zeitraum, den das Netzwerk für ein technisches Upgrade benötigen würde.

So soll die Gefahr durch Quantencomputer den Bitcoin-Wert beeinflussen |

Quelle: Charles Edwards

Besonders weitreichend ist für Edwards die Bewertung, die sich aus diesem Szenario ableiten lässt. Seiner Modellrechnung zufolge liegt der “Quantum Discount Factor” für Bitcoin derzeit bei rund 20 Prozent. Gemeint ist ein Abschlag auf den fairen Wert von Bitcoin, den Anleger aus seiner Sicht ansetzen müssten, um das Risiko eines möglichen Quantenangriffs zu berücksichtigen. Sollte es bei der Lösung des Problems keine technologischen Fortschritte geben, dürfte dieser Abschlag in den kommenden Jahren deutlich steigen. Für 2027 kalkuliert Edwards mit 38 Prozent, für 2028 bereits mit 58 Prozent.

Zudem betont Edwards, dass es aus seiner Sicht nicht genüge, lediglich aktive Nutzer auf neue Wallet-Strukturen zu migrieren. Auch das Problem alter, verlorener oder bereits öffentlich exponierter Coins müsse gelöst werden. Seiner Analyse zufolge könnten 20 bis 30 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots betroffen sein. Sollten diese Bestände nach einem “Q-Day” von Angreifern entschlüsselt und anschließend liquidiert werden, hätte das nicht nur finanzielle, sondern auch erhebliche psychologische Folgen für das gesamte Netzwerk.

Bitcoin-Kultur als Hemmschuh

Ein Kernpunkt des Reports ist, dass Bitcoin selbst dann nur begrenzt schnell auf grundlegende technische Risiken reagieren kann, wenn der Handlungsbedarf längst erkannt ist. Änderungen am Protokoll müssten von Entwicklern, Nodes, Minern, Börsen und Wallet-Anbietern getragen werden. Genau darin sieht Edwards die eigentliche Schwachstelle. Bitcoin sei bei Upgrades langsam, schreibt er. Realistisch sei ein Zeitraum von rund zwei Jahren, um den Großteil der aktiven Nutzer auf quantensichere Strukturen umzustellen. In einem sehr optimistischen Szenario könnte es schneller gehen, wahrscheinlicher sei jedoch ein deutlich längerer Prozess.

Edwards weist zudem darauf hin, dass eine Migration aktiver Nutzer allein aus seiner Sicht nicht ausreichen würde. Gelöst werden müsse ebenso das Problem alter, verlorener oder bereits offengelegter Coins. Seiner Analyse zufolge könnten 20 bis 30 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots davon betroffen sein. Sollten diese Bestände nach einem “Q-Day” von Angreifern entschlüsselt und anschließend verkauft werden, hätte das nicht nur erhebliche finanzielle Folgen, sondern dürfte das Vertrauen in das Netzwerk massiv erschüttern.

Bitcoiner im Dilemma

Edwards leitet daraus zwei zentrale Herausforderungen ab. Erstens müssten aktive Nutzer rechtzeitig auf eine quantensichere Infrastruktur umgestellt werden. Zweitens stelle sich die Frage, wie mit älteren Beständen umzugehen ist, die nicht migriert wurden oder wegen bereits offengelegter Public Keys angreifbar wären. Gerade an dieser Stelle wird die Diskussion besonders heikel.

Als denkbare Lösung bringt Edwards einen Mechanismus ins Spiel, der einem “Dead Man’s Switch” ähnelt. Demnach könnten Coins, die nicht innerhalb einer festgelegten Frist auf eine quantensichere Struktur übertragen werden, eingefroren werden. Auf diese Weise ließe sich aus seiner Sicht verhindern, dass Quantenangreifer große Mengen älterer Bestände übernehmen und anschließend liquidieren. Ein solcher Schritt würde jedoch tief in das Selbstverständnis vieler Bitcoin-Anhänger eingreifen, vor allem mit Blick auf den Grundsatz “Not your keys, not your coins”.

Um Shor’s Algorithmus zu knacken werden immer weniger physische Qubits benötigt |

Quelle: Charles Edwards

Edwards betont selbst, dass ein solcher Schritt philosophisch und politisch kaum konsensfähig sein dürfte. Aus seiner Sicht wäre er dennoch das kleinere Übel. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass alte oder verlorene Coins nach und nach in Umlauf geraten und so massiven Verkaufsdruck erzeugen.

Ist Bitcoin besonders gefährdet?

In seinem Report widerspricht Edwards zudem der verbreiteten These, wonach Banken durch Quantencomputer stärker bedroht seien als Bitcoin. Aus seiner Sicht ist eher das Gegenteil der Fall. Zentralisierte Finanzinstitutionen könnten Sicherheitsprobleme deutlich schneller beheben, Transaktionen rückabwickeln und im Notfall auf Versicherungen oder andere Schutzmechanismen zurückgreifen. Bitcoin dagegen beruhe in besonderem Maß auf dem Vertrauen in unveränderlichen Code.

Hinzu kommt nach Einschätzung von Edwards, dass Bitcoin für potenzielle Angreifer ein besonders lohnendes Ziel wäre. Alte Wallets, verlorene Coins und bekannte Adressen mit großen Beständen schafften ein Angriffsszenario, das es in dieser Form kaum ein zweites Mal gebe. Allein die Wallets von Satoshi Nakamoto, deren Wert Edwards auf mehr als 80 Milliarden US-Dollar beziffert, könnten theoretisch einen Anreiz schaffen, der selbst enorme Forschungsaufwendungen rechtfertigen würde. Laut Report ließe sich damit im Extremfall die gesamte mehr als zehnjährige Geschichte der weltweiten Quantenforschung finanzieren.

Keine Entwarnung

Ganz ohne Zuversicht fällt der Report allerdings nicht aus. Edwards verweist auf erste Entwicklungen, die aus seiner Sicht in die richtige Richtung deuten. Dazu zählt er neue Diskussionen im Entwicklerumfeld, erste technische Vorarbeiten im Bitcoin-Code und eine wachsende öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema. Auch Aussagen prominenter Marktteilnehmer wertet er als Signal dafür, dass die Risiken inzwischen ernster genommen werden.

Für eine wirkliche Entwarnung reicht das aus seiner Sicht jedoch noch nicht. Solange keine belastbare Lösung vorliegt, bleibe der volle Risikoabschlag bestehen. Edwards warnt entsprechend: “Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Tag zu spät zu kommen.” Die zentrale Forderung seines Reports lautet deshalb, dass Bitcoin noch im Jahr 2026 substanziell bei der Entwicklung einer quantensicheren Lösung vorankommen müsse.

Fazit

Auch wenn die Einschätzungen zur Bedrohung durch Quantencomputer für Bitcoin weiter auseinandergehen – ein Forscher von CoinShares zeigte sich im BTC-ECHO-Interview etwa deutlich gelassener –, hat der Report von Edwards die Debatte erneut spürbar angeheizt. Dass das Thema nun mehr Aufmerksamkeit erhält, ist grundsätzlich eher positiv zu werten. Denn je stärker die Diskussion an Fahrt aufnimmt, desto größer wird der Druck, sich frühzeitig mit tragfähigen Lösungen zu befassen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umstellung zu schaffen.

Für Anleger könnte die aktuelle Unsicherheit zugleich eine ambivalente Wirkung haben. Einerseits erhöht sie das Risikobewusstsein, andererseits kann sie auch günstigere Einstiegsgelegenheiten eröffnen, solange der Markt die Gefahr noch nicht einheitlich bewertet. Klar ist nur: Ganz von der Hand zu weisen ist das Thema nicht.

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Redaktioneller Hinweis: Der Artikel erschien am 31. März und wurde vor Wiederveröffentlichung geprüft und angepasst.

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