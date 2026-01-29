In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Institutionen sich durch den Krypto-Bärenmarkt kämpfen
- Welche Kursziele aktuell als potenzielle Akkumulationsbereiche gelten
- Warum Ethereum am Ende seines Zyklus steht
- Wie das nächste Quartal verlaufen könnte
Bitcoin und der breitere Krypto-Sektor befinden sich in einem Bärenmarkt. Zumindest sagt das ein Viertel der befragten Institutionen in einer aktuellen Studie von Coinbase. Im Vorquartal waren es noch zwei Prozent. Gleichzeitig halten 70 Prozent der befragten Institutionen Bitcoin für unterbewertet. Und Ethereum? Trotz einer vergleichsweise schwachen Performance in 2025 könnte es das in diesem Zyklus bereits gewesen sein für die zweitgrößte Kryptowährung. Wohin der Markt von hier aus tendiert und wann mit einer Erholung zu rechnen ist, zeigt die Analyse.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren
Bitcoin-TreasuryStrive stockt Bitcoin-Bestand auf – 333 BTC gekauft, Schulden fast vollständig getilgt