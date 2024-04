In diesem Artikel erfährst du: Was noch passieren muss, damit chinesische Anleger in die Krypto-ETFs aus Hongkong investieren dürfen

Was der Gold-Kaufrausch in China über die Investment-Mentalität chinesischer Anleger aussagt

Wie groß der Einfluss der Krypto-ETFs aus Hongkong auf den Bitcoin-Kurs sein kann

Am 30. April ist es so weit, dann sollen in Hongkong Bitcoin und Ether ETFs zum Handel zugelassen werden. Sollten Anleger vom chinesischen Festland Zugang zu diesen ETFs erhalten, dann würde dies einen signifikanten Einfluss auf den Markt haben. Schließlich ist der Handel mit Bitcoin und Co. in China verboten. Gleichzeitig findet aktuell eine Kapitalflucht aus chinesischen Assets statt, die immer weiter an Dynamik gewinnt.

