In Folge des positiven Gerichtsurteils für Ripple konnte der Bitcoin-Kurs zwar in einer Erstreaktion auf ein neues Jahreshoch bei 31.862 US-Dollar ansteigen, jedoch fehlte es erneut an nachhaltiger Kursdynamik. Es kam zu einem Fehlausbruch auf der Oberseite, infolgedessen der Kurs am vergangenen Freitag, dem 14. Juli, zurück an die psychologisch wichtige Marke von 30.000 US-Dollar abrutschte. Dass sich das Handelsvolumen am Spot-Markt weiterhin nicht erholen kann und unverändert rückläufig ist, wirkte zuletzt als zusätzlicher Gegenwind. Die Bollinger-Bänder im Tageschart haben sich in den letzten Tagen immer weiter verengt. Ein Kursausbruch dürfte für eine Handelsrange-Expansion sorgen. Auffällig ist, dass die aktuelle Seitwärtsphase eine deutliche Ähnlichkeit mit dem Wyckoff-Distributionsschema aufweist. Ein weiteres Indiz für eine bevorstehende Kurskorrektur. Gibt der Bitcoin-Kurs die Handelsrange der Vorwochen per Tagesschlusskurs auf und unterschreitet sodann die rote Supportzone im Bereich des EMA50 (orange), droht eine Korrekturausweitung gen Süden. Diese These wird unterstützt von einer bearishen Divergenz im RSI. Dieser bildete trotz neuer Hochs bei Bitcoin zuletzt tiefere Hochs aus und untermauert eine fallende Trendstärke.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 30.385/30.615 USD, 31.050/31.443 USD, 31.755 USD, 32.403/32.938 USD, 34.748/34.934 USD, 35.561 USD, 36.587/37.452 USD

Die Käuferseite verpasste in der Vorwoche abermals die Chance eines nachhaltigen bullishen Kursausbruchs aus der Seitwärtsrange. Der Widerstand bei 31.755 US-Dollar konnte nicht nachhaltig durchbrochen werden. Der anschließende Abverkauf drückte den BTC-Kurs zurück an Trendkanalunterkante, knapp unterhalb der 30.000 US-Dollar. Bitcoin muss sich nun zwingend oberhalb der 29.500 US-Dollar stabilisieren, um eine Korrekturausweitung abzuwenden. Spätestens bei 29.185 US-Dollar müssen die Bullen zur Stelle sein. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der gelben Zone zwischen 30.385 US-Dollar und 30.615 US-Dollar würde für Beruhigung im Käuferlager sorgen. Gelingt eine Kurserholung zurück über diesen Bereich, rückt erneut die Unterkante der grünen Widerstandszone bei 31.050 US-Dollar in den Fokus.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Auf Bitpanda kannst du über 200 Kryptowährungen, sowie Edelmetalle handeln. Eine Plattform, sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Investoren. Zum Anbieter

Wird dieses Kurslevel übersprungen, dürfte Bitcoin die Marke von 31.443 US-Dollar anvisieren. Solange dieses Kurslevel jedoch nicht per Tagesschlusskurs durchbrochen ist, ist Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Trendfortsetzung weiterhin begrenzt. Kann der Bitcoin-Kurs sodann auch dynamisch über das bisherige Jahreshoch ausbrechen, ist eine Trendfortsetzung bis in das Widerstandsbollwerk zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar vorstellbar. Hier kommt es zu einer übergeordneten Richtungsentscheidung.

Erst wen es den Käufern trotz vermehrter Gewinnmitnahmen gelingen sollte, diese starke Resistzone perspektivisch zu überwinden, wäre der Weg frei für eine Folgebewegung bis in den nächsten relevanten Zielbereich aus horizontalem Widerstand und 161er-Fibonacci-Extension der laufenden Bewegung zwischen 34.748 US-Dollar und 34.934 US-Dollar. Langfristig könnte Bitcoin dann sogar bis in die braune Widerstandszone zwischen 36.587 US-Dollar und 37.452 US-Dollar vordringen.

Bitcoin: Bearishe Bitcoin-Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 29.994/29.847 USD, 29.422 USD, 29.185 USD, 28.467 USD, 28.063 USD, 27.506/27.166 USD, 26.809/26.657 USD, 26.311/26.074 USD, 25.351/24.749 USD

Die Verkäuferseite nutzte die Abstinenz der Käuferseite beim Kursausbruch in Vorwoche für einen Gegenschlag und drückte Bitcoin zurück an die Unterkante der Seitwärtsrange. Damit konnte das Bärenlager einen ersten Punktsieg für sich verzeichnen. Ziel der Bären muss es nun sein, Bitcoin nachhaltig unter die 29.847 US-Dollar in Richtung des letzten Verlaufstiefs zu drücken.

Sodann dürfte sich die Kurskonsolidierung in Richtung der ersten Zielzone zwischen 29.422 US-Dollar und 29.185 US-Dollar ausweiten. Sollte Bitcoin in der Folge auch den rosa Supportbereich aufgeben, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Bei einer nachhaltigen Aufgabe des EMA50 (orange) steigt die Korrekturausweitung bis an das Hoch vom 29. Mai bei 28.473 US-Dollar spürbar an. Unweit unterhalb dieses Unterstützungslevels verläuft aktuell auch der Supertrend im Tageschart. Spätestens bei 28.063 US-Dollar ist eine Richtungsentscheidung zu erwarten. Hier sollten die Bullen für eine Gegenreaktion sorgen.

Bleibt die Kursschwäche indes bestehen, weitet sich die Konsolidierung in Richtung der orangen Unterstützungszone zwischen 27.506 US-Dollar und 27.166 US-Dollar aus. Dieser Bereich fungierte in den Vormonaten mehrfach als Widerstand. Zudem verläuft in dieser Zone das Golden Pocket der letzten Kursbewegung. Eine technische Gegenreaktion ist als wahrscheinlich einzustufen.

Sollte der Bitcoin-Kurs wider Erwarten weiter Schwäche zeigen, könnte der BTC-Kurs bis in die alte Ausbruchszone um 26.657 US-Dollar durchgereicht werden. Mit dem EMA200 (blau) findet sich hier zudem ein starker technischer Support. Das maximale Kursziel für die kommenden Wochen stellt unverändert der lila Unterstützungsbereich zwischen 26.311 US-Dollar und 26.074 US-Dollar dar. Kommt es jedoch zu einer nachhaltigen Korrektur in den US-Aktienindizes bedingt durch schwache Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne in den USA, ist auch ein Rückfall in Richtung des letzten Verlaufstiefs zwischen 25.351 US-Dollar und 24.748 US-Dollar vorstellbar. Hier dürfte die Käuferseite auf einen Doppelboden spekulieren und zurück aufs Parkett kommen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD tendieren im Tageschart zunehmend gen Süden. Die angesprochene bearishe Divergenz entfaltete im RSI in den letzten Tage ihre Kraft und drückte diesen zurück in die neutrale Zone. Noch bestehen jedoch Chancen auf eine Stabilisierung. Erst ein Rückfall unter die 45 würde ein frisches Verkaufssignal generieren. Der MACD hat bereits ein schwaches Verkaufssignal generiert, handelt aber noch oberhalb seiner 0-Linie. Ein Rückfall in den negativen Bereich würde das Short-Signal zusätzlich verstärken.

Die Kursschwäche der letzten Tage hat auch auf Wochenbasis erste Spuren hinterlassen. Der RSI-Indikator tendiert aktuell leicht gen Süden, handelt mit einem Wert von 60 aber weiter im bullishen Terrain. Gleiches gilt für den MACD, der ebenfalls weiterhin ein Long-Signal aktiv hat.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,89 Euro.