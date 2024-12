In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Bitcoin (BTC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Gestern war ein bemerkenswerter Tag in der Kryptowelt: Bitcoin (BTC) durchbrach erstmals die Marke von 100.000 US-Dollar und erreichte kurzfristig 104.000 US-Dollar. Allerdings konnte sich der Kurs dort nicht lange halten und fiel innerhalb weniger Stunden auf 90.500 US-Dollar zurück. Dieser Rückgang verdeutlicht die extreme Volatilität des Marktes, wobei die gestrige Tageskerze eine Spannweite von etwa 13 Prozent aufwies.

Aktuell könnte sich ein M-Pattern bilden, was darauf hindeuten könnte, dass zunächst die unteren Liquiditätsbereiche angelaufen werden, bevor eine erneute Bewegung nach oben erfolgt.

Wie aus dem Bild der Liquidation Levels (oben links im Chart) hervorgeht, haben sich im unteren Bereich erhebliche Positionen angesammelt, die ein Volumen von bis zu 400 Millionen US-Dollar umfassen, häufig auch mit Hebel. Der Markt tendiert oft dazu, solche Positionen anzulaufen, um Liquidität abzuziehen, bevor er seine übergeordnete Bewegung fortsetzt.

Wichtig ist, dass die grüne Box nicht nachhaltig unterschritten wird. Sollte dies geschehen, müsste der 50er Daily EMA unmittelbar Unterstützung bieten. Andernfalls könnte der Kurs schnell auf die Marke von 72.000 US-Dollar fallen, da in diesem Bereich nur wenig Volumen gehandelt wurde, was potenzielle Panikverkäufe begünstigen könnte. Dies wird auch durch den VPVR (Volume Profile Visible Range), ein Indikator zur Darstellung der Handelsvolumenverteilung in bestimmten Preisbereichen, bestätigt. Sollte der Wick unten angelaufen und Support gefunden werden, wäre ein erneuter Test der roten Linie als Widerstand erforderlich, um den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Bitcoin Tageschart & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Volatile Bewegungen und Liquiditätszonen im Fokus

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass der gestrige Wick stark aufgekauft wurde, was dazu führte, dass die Kerze oberhalb des 50er EMA schloss – ein grundsätzlich positives Signal. Dennoch birgt ein solcher Wick ein hohes Potenzial für Liquiditätsbewegungen, da viele Positionen greifbar werden. Es bleibt abzuwarten, wie der Markt reagiert, insbesondere nach der heutigen Eröffnung des NASDAQ. Da es sich um einen Freitag handelt, könnten Gewinnmitnahmen das Marktgeschehen zusätzlich beeinflussen.

Der RSI (Relative Strength Index) und der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bewegen sich derzeit seitwärts, was keine eindeutigen Signale liefert. Daher bleiben die Aussagen dieser Indikatoren begrenzt.

Ein Blick auf den Firechart (oben links im Chart) zeigt, dass sich oberhalb des Kurses erhebliche Liquiditätsansammlungen befinden, aber auch bei der Marke von 92.000 US-Dollar Liquidität liegt, was in beide Richtungen führen kann.

Bitcoin 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Firechart (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.