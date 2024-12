Bitcoin (BTC) zeigt sich weiterhin stark und verzeichnet seit dem Durchbruch der Marke von 70.000 US-Dollar Anfang November eine nahezu ungebrochene Aufwärtsbewegung. Seit etwa einem Monat bildet sich im Tageschart eine bullish strukturierte Formation, das sogenannte Ascending Triangle, das häufig als Fortsetzungsmuster für steigende Kurse gilt.

In der vergangenen Woche deutete BTC mit einem langsamen Ausbruch nach oben an, dass diese Formation bestätigt werden könnte. Der 13er Daily EMA (Exponential Moving Average) bietet dem Kurs weiterhin die notwendige Unterstützung, um den Aufwärtstrend zu halten. Sollte BTC kurzfristig korrigieren, zeigt das VPVR (Volume Profile Visible Range), dass eine starke Unterstützungszone an der oberen gelben Linie liegt, da dort ein hohes Handelsvolumen verzeichnet wurde. Das VPVR ist ein Indikator, der das Handelsvolumen in Abhängigkeit von Preisniveaus darstellt und so wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche identifizieren kann.

Das Preisziel des Ascending Triangles liegt bei 110.000 US-Dollar, was sich auch mit dem Firechart-Bild (oben links im Chart) deckt. Dieses zeigt, dass bei diesem Preisniveau ein großes Handelsvolumen im Orderbuch liegt, welches den Kurs anziehen könnte.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der MVRV Z-Score (unten rechts im Chart), der die Abweichung zwischen Marktwert und realisiertem Wert misst. Ein hoher Z-Score kann auf eine Überbewertung hindeuten. Der aktuelle Wert liegt bei 3,3 Punkten und signalisiert, dass Bitcoin noch genügend Spielraum nach oben hat, bevor der Bereich der Überbewertung ab etwa 5 Punkten erreicht wird. In der Vergangenheit hat dieser Indikator zuverlässig Marktspitzen und -tiefs angezeigt.

Bitcoin Tageschart & Firechart (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Unterstützungen und Momentum-Entwicklung

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass BTC mehrere grüne Unterstützungszonen aufweist. Sollten kurzfristige Rücksetzer auftreten, könnten diese Zonen den Kurs auffangen.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt aktuell bei 72 Punkten, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Dennoch hat der RSI in vorherigen Aufwärtsphasen gezeigt, dass er problemlos bis auf 90 Punkte steigen kann, sofern ausreichend Volumen den Markt stützt.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt mit den letzten beiden Histogrammbalken ein leicht abgeschwächtes Momentum. Allerdings verlaufen Signallinie und Trendlinie weiterhin parallel nach oben, was als positives Zeichen für die Fortsetzung des Trends interpretiert werden kann.

Die Liquidation Levels (oben links im Chart) machen deutlich, dass sich unter dem aktuellen Kurs einige stark gehebelte Positionen befinden. Diese müssen jedoch nicht unmittelbar abgeholt werden, solange der Kurs seinen Aufwärtstrend fortsetzt.

Bitcoin bleibt in einer spannenden Phase, und die nächsten Tage könnten entscheidend für die Fortsetzung des Trends sein.

Bitcoin 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.