Historische Zyklen, Hypephasen und aktuelle Trends Bitcoin-Bullenmärkte im Überblick: Vom Nerd-Geld zum ETF-Superzyklus

Bitcoin hat in seiner Geschichte immer wieder spektakuläre Bullenmärkte erlebt – vom ersten Hype rund um Pizza und Silk Road bis hin zu milliardenschweren Spot-ETFs. Welche Auslöser, Narrative und Meilensteine jeden Zyklus geprägt haben – und was das für den aktuellen Markt bedeutet.

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs114,729.00 $-0.86 %
Bitcoin kaufen
Eine Rakete startet in den nächtlichen Weltraum mit dem Mond im Hintergrund, auf dessen Oberfläche ein riesiges Bitcoin-Symbol hell leuchtet.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Seit seiner Entstehung zündet Bitcoin regelmäßig den Raketenantrieb

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie sich Bitcoin in jedem Bullenmarkt seit 2011 vervielfacht hat und was die Auslöser waren
  • Welche Rolle Halvings, ICO-Boom, Institutionen und Spot-ETFs für den Kurs spielten
  • In welcher Phase des Gartner Hype Cycles sich Blockchain jeweils befand – von Hype bis Mainstream
  • Welche Parallelen und Unterschiede die Zyklen haben und ob der aktuelle Markt ein Superzyklus sein könnte
  • Welche Lehren Anleger aus den letzten 15 Jahren Bitcoin ziehen können

Seit seiner Entstehung im Jahr 2009 hat Bitcoin mehrere ausgeprägte Bullenmärkte durchlaufen. Jeder Zyklus war geprägt von einzigartigen Auslösern, Narrativen und Meilensteinen, die Bitcoin Schritt für Schritt vom Nischenprojekt zum globalen Finanzasset machten.
Wer die Dynamik der Vergangenheit versteht, kann heutige Marktphasen besser einordnen – und Chancen wie Risiken frühzeitig erkennen.

Das könnte dich auch interessieren