In diesem Artikel erfährst du: Welche Kursmarken Anleger in den kommenden Tagen nicht außer Acht lassen sollten

Warum Bitcoin die 100.000 US-Dollar für eine nachhaltige Trendfortsetzung zwingend zurückerobern muss

Weshalb eine anhaltende Stärke des US-Dollarindex DXY die bullishen Kurserwartungen für den Kryptomarkt belasten könnte.

Nachdem Bitcoin (BTC) am 17. Dezember mit 108.388 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichte, kam es in der zweiten Dezemberhälfte zu einem Rücksetzer in den Bereich um 92.000 US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung folgte damit dem Abverkauf am US-Aktienmarkt, der nach hawkishen Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell ebenfalls schwächer tendierte. Zum Jahresstart scheint sich der BTC-Kurs zuletzt stabilisieren zu können und versucht aktuell den Kreuzwiderstand aus 20-Tagesdurchschnitt EMA20 und horizontalem Resist bei 96.455 US-Dollar zurückzuerobern. Welche Kursniveaus für Anleger in den kommenden Tagen relevant werden dürften und wie die Chancen für einen erneuten Anstieg in Richtung Allzeithoch einzuschätzen sind, thematisiert diese Kursanalyse.

