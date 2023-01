Redakteur David Scheider: “Möglich macht’s das Lightning-Netzwerk”

Als digitale Währung muss Bitcoin das Zeug zu einem Zahlungsmittel haben. Andernfalls ist das Projekt gescheitert. Glücklicherweise ist BTC bereits heute bestens gerüstet, um mit etablierten ­Währungen zu konkurrieren. In so ­mancherlei Hinsicht ist das digitale Gold sogar besser zum Bezahlen geeignet als Euro, US-Dollar und Co.

Wer beispielsweise Fiatgeld von einem europäischen auf ein US-Bankkonto überweisen will, ist dafür auf das SWIFT-System angewiesen. Das als träge zu beschreiben, wäre ein Euphemismus. Es ginge schneller, 100 Euro bei der Bank abzuheben, sich in den Flieger zu setzen und das Geld in bar in New York vorbeizubringen, als das Interbanken-System SWIFT zu nutzen.

Und wir sprechen hier ja immerhin von Überweisungen von Bankkonto zu Bankkonto zwischen zwei Industrienationen. Menschen, die aufgrund von Diskriminierung, Armut oder sonstigen Arten der finanziellen Benachteiligung über kein Bankkonto verfügen, sind in der Regel auf Remittances-Dienste wie Western Union angewiesen, um Geld aus dem Ausland zu empfangen. Die sind teuer und unsicher. Schon heute ist das Versenden von Wert über das Peer-to-Peer-Netzwerk Bitcoin schneller, günstiger und sicherer als Remittances-Dienste. Man braucht lediglich zwei Smartphones und einen Internetzugang: Möglich macht’s das Lightning-Netzwerk. Das Empfangen von Geld aus dem Ausland war übrigens einer der Hauptgründe, wieso El Salvador BTC zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt hat.

Podcast

Klar, diese Anwendungsfälle sind Mitteleuropäer:innen weniger geläufig. Zu behaupten, Bitcoin eigne sich daher überhaupt nicht als Zahlungsmittel, verkennt aber das eigene finanzielle Privileg. Es kommt eben immer auf den Betrachtungswinkel an.

Chefredakteur Sven Wagenknecht: “Von einer ‘Bezahlwährung’ ist BTC meilenweit entfernt”

Für den absoluten Krisenfall mag Bitcoin ein tolles Zahlungsmittel sein. Deutlich praktischer als Zigaretten, Schnaps oder Hühnereier. Viel mehr Gründe zum Bezahlen mit Bitcoin gibt es dann aber auch nicht mehr. Schließlich kauft man seine Brötchen beim Bäcker auch nicht mit Gold.

Stattdessen haben sich Fiatwährungen etabliert, die planbare Preise für Waren und Dienstleistungen ermöglichen. Würde man stattdessen auf Bitcoin setzen, wüsste man nicht, ob der Kaffee morgen noch 12.000 oder 16.000 Satoshi kostet. In einer entwickelten Volkswirtschaft gibt es keinen Grund, auf eine so volatile “Währung” zu setzen. Wer Angst vor Inflation hat, der kann seine Euro oder US-Dollar, die nicht für den unmittelbaren Konsum bestimmt sind, investieren – natürlich auch in Bitcoin.

Genau hier greift auch sein eigentliches Wertversprechen. Während ein Kaufkraftverlust bei Fiatwährungen über mehrere Jahre hinweg garantiert ist, bietet Bitcoin durch seine Knappheit auf 21 Millionen Einheiten einen wichtigen Gegenentwurf zum inflationären Geldsystem. Man sollte an dieser Stelle nur nicht Investment mit Währung verwechseln. Selbst in Ländern ohne stabile Fiatwährung und ausgeprägtes Bankensystem macht es für das alltägliche Bezahlen oder internationale Überweisungen mehr Sinn, auf einen US-Dollar-Stablecoin wie Tether oder Circle zurückzugreifen als auf Bitcoin.

Die Kryptowährung Bitcoin mag das wichtigste und einflussreichste Investment des 21. Jahrhunderts sein. Von einer “Bezahlwährung” ist der BTC hingegen meilenweit entfernt. Zumal kein entwickelter Staat mit eigener Währung jemals freiwillig sein Geldmonopol für eine dezentrale Kryptowährung aufgeben wird. Wer an Bitcoin als vollständigen Euro- oder US-Dollar-Ersatz glaubt, glaubt auch an den Untergang unseres gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzsystems.

Disclaimer: Dieser Artikel erschien bereits in der Oktoberausgabe des BTC-ECHO Magazins. Hier entlang geht’s zum Shop.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (77 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter