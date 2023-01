Durch die fundamental wichtigen Wirtschafts- und Unternehmensdaten in den kommenden Tagen könnte sich eine Vorentscheidung bei der Krypto-Leitwährung Bitcoin und damit auch für den Gesamtmarkt anbahnen. Der BTC-Kurs stieg am vergangenen Wochenende auf ein neues Verlaufshoch bei 23.966 US-Dollar, bevor es am gestrigen Montag zu einer Kurskonsolidierung zurück an die Oberkante der Unterstützungszone aus der Vorwoche bei 22.547 US-Dollar kam. Bitcoin folgte damit erneut der Korrekturbewegung in den US-Aktienindizes. Auch die Stärke des US-Dollar-Index (DXY) wirkte kurzfristig als Gegenwind für die Bullen. Dass die Short-Quote der Bitcoin-Futures an der CME in Chicago auf das niedrigste Niveau seit August 2020 abgesackt ist, ist eindeutig bullish zu interpretieren. Damals startete der Bullenmarkt und Bitcoin konnte in den folgenden 15 Monaten in Richtung Allzeithoch bei rund 69.000 US-Dollar zulegen.

In Folge des Kursrücksetzers rutschte der BTC-Kurs nach unten aus dem türkisen Aufwärtstrendkanal, welchen es nun zurückzuerobern gilt. Dafür muss Bitcoin das Hoch vom Sonntag überwinden, um neues Kurspotential in Richtung 25.200 US-Dollar und darüber zu generieren. Die mehrfach thematisierte bearishe Divergenz im Tageschart hat zwar weiterhin Bestand, solange Bitcoin jedoch nicht nachhaltig unter die Marke von 22.310 US-Dollar korrigiert, haben die Bullen das Zepter weiter in ihrer Hand.

An den übergeordneten Bitcoin-Zielmarken hat sich nichts verändert. Sie können der letzten Kursanalyse vom 20. Januar entnommen werden.

4-Stundenchart Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bullishe Kursziele: 23.290 USD, 23.621 USD, 24.192 USD, 24.925 USD, 25.170/25.342 USD, 26.170 /26.269 USD

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Nach dem gestrigen Rücksetzer zurück in die Unterstützungszone der letzten zehn Handelstage kann sich Bitcoin aktuell wieder erholen. Die Bullen brauchen nun zeitnah eine Stabilisierung oberhalb des Resist bei 23.290 US-Dollar. Gelingt die Rückeroberung, kommt das 23er Fibonacci der gestrigen Abwärtsbewegung bei 23.621 US-Dollar in den Fokus. Knapp darüber wartet mit dem Kreuzwiderstand aus Supertrend und Trendkanalunterkante zudem bereits der nächste starke Resist. Der ganze gelbe Widerstandsbereich dürfte eine Herkulesaufgabe für die Käuferseite werden und darüber entscheiden, ob sich die Trendbewegung der letzten Wochen weiter fort führt.

Eine Entscheidung für die kommenden Handelswochen steht bevor

Erst wenn Bitcoin diesen Bereich per Tagesschlusskurs unter steigenden Handelsvolumen durchbrechen kann, weitet sich die Aufwärtsbewegung bis in den nächsten wichtigen Zielbereich zwischen 24.925 USD und 25.342 USD aus. Hier findet sich das Hoch aus dem August des Vorjahres. Kommt es in dieser Zone zu keiner nachhaltigen Kursumkehr und Bitcoin überwindet auch die Hochs aus dem Sommer 2022 nachhaltig, ist ein direkter Folgeanstieg bis an das 161er Fibonacci-Extension im Bereich der 26.200 US-Dollar einzuplanen. Können die Bullen trotz eines temporären Kursabprallers auch diese Zone in den kommenden Wochen pulverisieren, rückt erneut die Trendkanaloberkante als Anstiegsziel in den Blick der Anleger.

Die Erholungsbewegung gewinnt an Fahrt

Bärische Kursziele: 22.803 USD, 22.499 USD, 22.310 USD, 21.874/21.592 USD, 21.315 USD, 20.897 USD, 20.666 USD, 20.369/20.226 USD, 19.703 USD, 19.346/19.081 USD. 18.343 USD

Bearishe Bitcoin-Kursziele für die kommenden Handelswochen

Solange es den Bären gelingt, die Rückeroberung der Zone zwischen 23.621 US-Dollar und 23.966 US-Dollar zu kontern und Bitcoin sodann unter den grauen Supportbereich abzuverkaufen, ist auch eine Top-Bildung nicht vom Tisch. Die bearishe Divergenz im Tageschart indiziert dieses eindeutig. Sollte der BTC-Kurs, bedingt durch eine weiterhin sehr rigide Geldpolitik der Notenbanken und schwachen Quartalszahlen der US-Technologieriesen Amazon, Apple und Co. nachhaltig unter die Marke von 22.310 US-Dollar wegbrechen, ist ein Abverkauf bis in den lila Unterstützungsbereich einzuplanen. Da hier jedoch auch der EMA200 im Tageschart verläuft, ist mit deutlicher Gegenwehr des Bullenlagers zu planen. Erst wenn dieser Bereich dynamisch durchbrochen ist, rückt das Ausbruchsniveau vom 20. Januar in den Fokus. Zwischen 21.874 US-Dollar und 21.592 US-Dollar müssen die Bullen spätestens Farbe bekennen. Hier findet sich auch die übergeordnete gelbe Abwärtstrendlinie sowie das 161er Fibonacci-Extension der seit Wochenanfang laufenden Konsolidierungsbewegung. Diese starke Unterstützungszone ist daher als erster Gradmesser auf der Unterseite anzusehen. Die Bullen dürften hier alles daran setzen, die nächste Aufwärtsbewegung zu initiieren.

Der Fehlausbruch hätte Folgen für die Bullen

Rutscht Bitcoin jedoch unter diese Zone ab und auch die Marke von 21.315 US-Dollar wird aufgegeben, wäre dieses ein wichtiger Punktsieg für das Verkäuferlager. Sodann ist eine Korrekturausweitung bis mindestens 20.897 US-Dollar wahrscheinlich. Anleger sollten ihr Augenmerk sodann auch die orange Zone zwischen 20.666 US-Dollar und 20.231 US-Dollar legen. An der 20.666 US-Dollar prallte Bitcoin auf 4-Stundenbasis immer wieder gen Norden ab. Zudem findet sich in diesem Bereich der EMA200 (blau) im 4-Stundenchart. Kommt es auch hier zu keiner nachhaltigen Umkehrbewegung zurück über den lila Chartbereich, und Bitcoin rutscht unter die 20.231 US-Dollar ab, ist mit einem weiteren deutlichen Abverkauf zu rechnen.

Sodann aktiviert sich das nächste Kursziel bei 19.703 US-Dollar. Dieser Support dürfte jedoch nur kurz Halt geben. Wahrscheinlicher wäre eine Konsolidierung zurück bis in den grünen Unterstützungsbereich zwischen 19.346 US-Dollar und 19.081 US-Dollar. Dieser Bereich stellt übergeordnet den perfekten Swing-Long für mittel- und langfristige Investoren dar. Mit dem Golden Pocket der Korrekturbewegung ausgehend vom Jahreshoch in Kombination mit einem sogenannten High-Volume-Node, werden die Bullen zur Stelle sein. Diese Zone stellt daher das maximale Kursziel für die Bären und gleichsam das Make-or-Break Level auf der Unterseite dar. Maximal wäre ein kurzfristiger Dip bis an das Ausbruchslevel vom 12. Januar im Bereich der roten Supportzone aus Bullensicht noch zu verkraften. Jedoch muss der BTC-Kurs per Tagesschluss wieder zurück über die 18.343 US-Dollar ansteigen. Ansonsten droht die ganze bullishe Anstiegsbewegung mit einem Sieg für das Verkäuferlager zu enden.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (77 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter