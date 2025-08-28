App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs113,087.00 $2.07%
Ethereum-Kurs4,595.88 $-0.08%
XRP-Kurs3.00 $-0.65%
Cardano-Kurs0.868338 $0.80%
Solana-Kurs213.71 $4.95%
Dogecoin-Kurs0.223523 $1.60%
BNB-Kurs868.64 $1.34%
Polkadot-Kurs3.96 $2.47%
IOTA-Kurs0.198143 $1.64%
Official Trump-Kurs8.53 $1.35%
TRON-Kurs0.349108 $0.01%
Stellar-Kurs0.382874 $-0.80%

Bitcoin kritisch, Blockchain im Fokus Bitcoin und Bayern: So denkt der Freistaat über Krypto und Co.

Bitcoin zu volatil, zu spekulativ: Bayern sieht in der Kryptowährung mehr Risiko als Potenzial. Warum der Freistaat dennoch an Blockchain und den digitalen Euro glaubt.

Josip Filipovic
Teilen
Swop-Kurs0.010560 $1.87 %
Bitcoin kaufen
Bayrische Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Freistaat setzt auf Blockchain-Technologie

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum das Bayerische Staatsministerium Bitcoin eher kritisch sieht
  • Wie das Bayerische Staatsministerium Bitcoin im Vergleich zu Blockchain bewertet
  • Welche Rolle digitale Zentralbankwährungen wie der digitale Euro in Bayern spielen sollen
  • Wo sich der Freistaat im Wettbewerb mit Berlin positioniert

Während weltweit Staaten und Unternehmen um die Vorreiterrolle bei Blockchain und Kryptowährungen konkurrieren, scheint das Thema auch Deutschland zunehmend in den Fokus zu rücken. Das Bundesland Bayern, das traditionell als Industriestandort mit starker Automobil- und Finanzwirtschaft bekannt ist, möchte seine Position im Bereich digitaler Innovationen ausbauen. Auf Anfrage von BTC-ECHO hat sich das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) ausführlich zur Haltung gegenüber Bitcoin, Kryptowährungen und der zugrunde liegenden Technologie geäußert. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums betonte dabei sowohl Chancen als auch Risiken. 

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: So sieht das ideale Krypto-Portfolio laut KI aus
Das rosafarbene Uniswap-Einhorn-Logo hebt sich von einem verschwommenen Kryptowährungspreisdiagramm ab.
UNI-KursanalyseUniswap (UNI): Übernehmen die Bullen wieder das Ruder?
Verschiedene physische Krypto-Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero und Dogecoin, sind auf einer flachen Oberfläche verstreut.
Drei Krypto-Musterportfolios100.000 Euro in Krypto investieren – diese Coins brauchst du
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Cronos
0.338764 $
50.50%
Mantle
1.26 $
7.55%
Jupiter Staked SOL
242.63 $
5.07%
Solana
213.71 $
4.95%
Jupiter
0.517489 $
4.87%
Pi Network
0.357539 $
4.74%
Binance Staked SOL
228.69 $
4.63%
Jito Staked SOL
259.40 $
3.68%
KuCoin
13.37 $
3.02%
Ethena
0.635676 $
2.68%
OKB
167.10 $
-4.94%
Sky
0.064580 $
-2.26%
Chainlink
23.85 $
-1.80%
Aave
323.39 $
-1.79%
Pudgy Penguins
0.030455 $
-1.60%
Hyperliquid
48.38 $
-0.95%
Bittensor
334.94 $
-0.90%
Hedera
0.239671 $
-0.84%
Stellar
0.382874 $
-0.80%
Flare
0.021973 $
-0.73%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren