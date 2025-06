Im vergangenen Monat zogen Investoren Bitcoin im Wert von 10 Milliarden US-Dollar von Krypto-Börsen ab. Was heißt das für den BTC-Kurs?

In diesem Artikel erfährst du: Wie dramatisch die Bitcoin-Abflüsse wirklich sind

Welche Krypto-Börsen am stärksten betroffen sind

Warum der BTC-Kurs jetzt den Turbo zünden könnte

Nachdem der Bitcoin-Kurs im April auf ein Jahrestief von 75.000 US-Dollar stürzte, durften sich Anleger in den vergangenen Wochen über eine beeindruckende Erholungsrallye freuen. Während deren Dynamik nachlässt, spitzt sich ein anderer Trend immer weiter zu: Die Bitcoin-Bestände der Krypto-Börsen schrumpfen in bemerkenswertem Tempo. Seit Anfang des Jahres haben Investoren rund 320.000 BTC im Wert von 33 Milliarden US-Dollar von den großen Handelsplattformen abgezogen. Was hinter den massiven Bitcoin-Abflüssen steckt und welche Folgen sie für die BTC-Kursentwicklung haben.

