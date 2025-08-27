In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Bitcoin-Kurs aktuell unter saisonaler Schwäche leidet und was anders ist als in den Vorjahren
- Weshalb OG-Wale mit extrem niedrigen Einstiegspreisen den Markt vor große Herausforderungen stellen
- Ob ein Rückfall auf 75.000 US-Dollar droht – oder der Bitcoin-Bullenmarkt laut Experten weiterläuft
- Welche Chancen eine mögliche Zinswende der Fed im Herbst für Bitcoin-Investoren eröffnen könnte
Der August macht Bitcoin erneut zu schaffen. Mit einem Rückgang von 6,5 Prozent reiht sich die Krypto-Leitwährung in ein altbekanntes Muster ein: Seit Jahren zählt der Sommermonat zu den schwächsten Phasen im BTC-Kalender. Doch hinter den aktuellen Verlusten steckt mehr als bloße Saisonalität. Ein Wal-Verkauf in Milliardenhöhe, ETF-Abflüsse und überhitzte Futures-Märkte verstärken die Abwärtsdynamik. Für Krypto-Anleger stellt sich nun eine wichtige Frage: Bleibt es bei der typischen Sommerdelle – oder droht im September ein tieferer Rücksetzer?
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden