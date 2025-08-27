App herunterladen
Bitcoin aktuell Ist der Bitcoin Bullrun jetzt vorbei?

Bitcoin zeigt im August erneut Schwäche – ganz im Einklang mit den historischen Mustern. Doch diesmal verstärken Wal-Verkäufe, ETF-Abflüsse und Liquidationen den Druck. Wie es jetzt für den BTC-Kurs weitergeht.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs111,494.00 $1.14 %
 | Bitcoin kämpft im August mit einer anhaltenden Schwächephase

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bitcoin-Kurs aktuell unter saisonaler Schwäche leidet und was anders ist als in den Vorjahren
  • Weshalb OG-Wale mit extrem niedrigen Einstiegspreisen den Markt vor große Herausforderungen stellen
  • Ob ein Rückfall auf 75.000 US-Dollar droht – oder der Bitcoin-Bullenmarkt laut Experten weiterläuft
  • Welche Chancen eine mögliche Zinswende der Fed im Herbst für Bitcoin-Investoren eröffnen könnte

Der August macht Bitcoin erneut zu schaffen. Mit einem Rückgang von 6,5 Prozent reiht sich die Krypto-Leitwährung in ein altbekanntes Muster ein: Seit Jahren zählt der Sommermonat zu den schwächsten Phasen im BTC-Kalender. Doch hinter den aktuellen Verlusten steckt mehr als bloße Saisonalität. Ein Wal-Verkauf in Milliardenhöhe, ETF-Abflüsse und überhitzte Futures-Märkte verstärken die Abwärtsdynamik. Für Krypto-Anleger stellt sich nun eine wichtige Frage: Bleibt es bei der typischen Sommerdelle – oder droht im September ein tieferer Rücksetzer?

Das könnte dich auch interessieren