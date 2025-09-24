Donald Trump will die US-Notenbank umbauen – mit weitreichenden Folgen für Bitcoin. Arthur Hayes entwirft ein geldpolitisches Szenario, das den BTC-Kurs explodieren lassen könnte.

Arthur Hayes: Steigt Bitcoin bis 2028 auf 3,4 Millionen US-Dollar?

Arthur Hayes: Steigt Bitcoin bis 2028 auf 3,4 Millionen US-Dollar?

In diesem Artikel erfährst du: Welches geldpolitische Szenario Arthur Hayes für Bitcoin entwirft und warum ein Kurs von 3,4 Millionen US-Dollar bis 2028 theoretisch möglich ist

Wie Donald Trump durch eine gezielte Neuaufstellung der US-Notenbank die Geldpolitik radikal verändern könnte

Warum Yield Curve Control und massives Gelddrucken zu einem historischen Liquiditätsschub führen würden

Wieso Bitcoin in diesem Umfeld nicht nur Inflationsschutz, sondern auch geopolitisches Asset wäre

Eine neue Form des politischen Machterhalts könnte die US-Zentralbank bald fundamental verändern – und Bitcoin auf ein neues Niveau katapultieren. In seinem Essay “Four, Seven” beschreibt BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes, wie Donald Trump die Kontrolle über die Federal Reserve erlangen könnte. Das Ziel: eine Reindustrialisierung der USA, finanziert durch aggressive Geldpolitik. Für Bitcoin wäre das ein makroökonomischer Katalysator, denn das digitale Gold könnte laut Hayes enorm steigen – aber es gibt einen Haken.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.