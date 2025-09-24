App herunterladen
Bitcoin aktuell Arthur Hayes: Steigt Bitcoin bis 2028 auf 3,4 Millionen US-Dollar?

Donald Trump will die US-Notenbank umbauen – mit weitreichenden Folgen für Bitcoin. Arthur Hayes entwirft ein geldpolitisches Szenario, das den BTC-Kurs explodieren lassen könnte.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs111,509.00 $-0.65 %
Ein Redner steht auf der Bühne einer Bitcoin 2025-Veranstaltung, während im Hintergrund auf großen Bildschirmen NAKAMOTO PRESENTS bitcoin 2025 zu sehen ist - Arthur Hayes und andere führende Bitcoin-Experten werden ihre Visionen für die Zukunft vorstellen.

Beitragsbild: BTC-ECHO

 | Arthur Hayes auf der Nakamoto Stage bei der Bitcoin 2025 in Las Vegas

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welches geldpolitische Szenario Arthur Hayes für Bitcoin entwirft und warum ein Kurs von 3,4 Millionen US-Dollar bis 2028 theoretisch möglich ist
  • Wie Donald Trump durch eine gezielte Neuaufstellung der US-Notenbank die Geldpolitik radikal verändern könnte
  • Warum Yield Curve Control und massives Gelddrucken zu einem historischen Liquiditätsschub führen würden
  • Wieso Bitcoin in diesem Umfeld nicht nur Inflationsschutz, sondern auch geopolitisches Asset wäre

Eine neue Form des politischen Machterhalts könnte die US-Zentralbank bald fundamental verändern – und Bitcoin auf ein neues Niveau katapultieren. In seinem Essay “Four, Seven” beschreibt BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes, wie Donald Trump die Kontrolle über die Federal Reserve erlangen könnte. Das Ziel: eine Reindustrialisierung der USA, finanziert durch aggressive Geldpolitik. Für Bitcoin wäre das ein makroökonomischer Katalysator, denn das digitale Gold könnte laut Hayes enorm steigen – aber es gibt einen Haken.

