In diesem Artikel erfährst du:
- Welches geldpolitische Szenario Arthur Hayes für Bitcoin entwirft und warum ein Kurs von 3,4 Millionen US-Dollar bis 2028 theoretisch möglich ist
- Wie Donald Trump durch eine gezielte Neuaufstellung der US-Notenbank die Geldpolitik radikal verändern könnte
- Warum Yield Curve Control und massives Gelddrucken zu einem historischen Liquiditätsschub führen würden
- Wieso Bitcoin in diesem Umfeld nicht nur Inflationsschutz, sondern auch geopolitisches Asset wäre
Eine neue Form des politischen Machterhalts könnte die US-Zentralbank bald fundamental verändern – und Bitcoin auf ein neues Niveau katapultieren. In seinem Essay “Four, Seven” beschreibt BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes, wie Donald Trump die Kontrolle über die Federal Reserve erlangen könnte. Das Ziel: eine Reindustrialisierung der USA, finanziert durch aggressive Geldpolitik. Für Bitcoin wäre das ein makroökonomischer Katalysator, denn das digitale Gold könnte laut Hayes enorm steigen – aber es gibt einen Haken.
