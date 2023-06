1. Bitcoin ETF lockt neue Anlegerinnen

Was lange schmort, könnte nun doch endlich was werden: ein Exchange Traded Fund (ETF) auf Bitcoin. Blackrock hat einen Antrag auf einen BTC Trust eingereicht, der als Bitcoin-Trust-ETF herausgegeben werden soll. Warum das bullish ist? Nicht nur hat die mächtigste Vermögensverwalterin der Welt offenbar erkannt, dass Bitcoin von der Finanzwelt nicht mehr zu trennen ist. Vielmehr würde ein BTC ETF das Investment in die größte Kryptowährung dermaßen erleichtern, dass es sich auch Zögernde vielleicht nochmal überlegen. Das hilft auch dem Bitcoin-Kurs.

Du willst jetzt Bitcoin kaufen? Schau auf unserer Ratgeber-Page vorbei!

2. Bodenbildung scheint abgeschlossen

In den letzten Wochen und Monaten wurde der Krypto-Space von Negativnachrichten regelrecht torpediert. Die US-Börsenaufsicht rund um Gary Gensler will dem Krypto-Sektor stark zusetzen, während Binance ordentlich auf die Nüsse bekommt. Der Bitcoin-Kurs (BTC) gab im Zuge dessen zwar immer wieder nach. Doch das Märztief von knapp 20.000 US-Dollar wurde im Nachgang kaum mehr erreicht. Das lässt vermuten, dass der Kurs dort seinen Boden gefunden hat.

3. Bitcoin-Hodler lassen sich nicht beirren

Hängt eng mit dem oberen Punkt zusammen: Schaut man sich Blockchain-Daten genauer an, wird klar, dass die Anzahl an Wallets, die ihre Bitcoin nicht mehr bewegen, stetig wächst. Die “Hodler of Last Resort”, also jene Menschen, die sich von Negativnachrichten nicht beirren lassen, wächst stetig. Zudem werden sie auch reicher. So ist die Anzahl an BTC-Millionären allein im Jahr 2023 um 48.000 gestiegen.

4. Das Angebot schrumpft weiter

Bitcoin-Fans wissen es bereits: Die Kryptowährung ist auf maximal 21 Millionen BTC begrenzt. Und es werden mit jedem Tag weniger. Zu Redaktionsschluss sind bereits 19,4 Millionen Coins im Umlauf. Wenn die Nachfrage nach dem Asset weiter wächst, wofür vor allem Punkt 1. spricht, dürfte auch der Bitcoin-Kurs nachziehen.

5. Das Bitcoin-Halving steht vor der Tür

Im kommenden Jahr wird der Angebotsnachschub an neuen Coins wieder einmal drastisch gekürzt. Denn alle 100.000 Blöcke, grob alle vier Jahre, findet das Bitcoin Halving statt. Beim nächsten Mal, voraussichtlich am 05. April 2024, halbiert sich die Belohnung für Miner auf 3,125 BTC. In der Vergangenheit zog dieses Ereignis seit Beginn der Krypto-Zeitrechnung massive Kursanstiege nach sich.

Disclaimer: Keine Investmentberatung, niemand kann die Zukunft voraussagen. Krypto-Investments können immer auch zum Totalverlust führen. Investiere nur Geld, das du auch verlieren kannst!