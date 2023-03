Die deutsche Krypto-App der Gruppe Börse Stuttgart wagt sich auf neues Terrain: BISON will neben Bitcoin und Co. auch klassische Finanzprodukte zum Handel anbieten.

Wie BTC-ECHO vorab erfuhr, ändert der deutsche Krypto-Broker BISON der Gruppe Börse Stuttgart sein Kundenangebot. Neben Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) ist es Nutzer:innen der App ab sofort möglich, auch in klassische Wertpapiere und ETFs zu investieren. Dazu arbeitet BISON mit der Sutor Bank und der JT Technologies GmbH zusammen.

“Bei BISON stehen die Kunden immer im Mittelpunkt. Diese haben den Wertpapierhandel aktiv nachgefragt und nun freuen wir uns, unseren Kunden in Deutschland über 2.500 Aktien und ETFs zum Handel anbieten zu können”, erklärt Dr. Ulli Spankowski, Mitgründer und CEO bei BISON sowie CDO der Gruppe Börse Stuttgart, gegenüber BTC-ECHO.

Mit Aktien und ETFs auf neuem Terrain

Bereits im Herbst letzten Jahres erweiterte der Broker sein Krypto-Angebot um Altcoins wie Solana (SOL) und Polkadot (DOT). Mit dem jüngsten Schritt, auch Aktien und ETFs zum Kauf anzubieten, begibt sich BISON auf neues Finanz-Terrain. So müssen Kund:innen nicht mehr auf mehrere Dienste zurückgreifen, um ihr Portfolio neben Bitcoin und Co. zu pflegen. Für die Umsetzung greift die Krypto-Plattform auf die Expertise ihres Mutterkonzerns zurück: die Gruppe Börse Stuttgart.

Bitcoin, Ethereum, Apple: Auf BISON kann man neben Kryptowährungen nun auch klassische Wertpapiere und ETFs erwerben. Quelle: BISON App

Mit der Möglichkeit, auch klassische Wertpapiere auf BISON zu handeln, will die Krypto-App ihren Kund:innen “interessante Diversifizierungsmöglichkeiten in ihren Portfolios bieten”, sagt Spankowski. “Dennoch bleibt BISON ‘digital first’.”

Mehr Features geplant

Zukünftig seien noch mehr Funktionen geplant. So sollen bald zusätzliche Ordertypen, Sparpläne für Wertpapiere und eine Desktop-Version eingeführt werden. Aber auch die Weiterentwicklung im Bereich der Kryptowährungen steht bei BISON nicht still. Spankowski: “Wir werden unser Angebot im Bereich der digitalen Assets weiter ausbauen. Unter anderem streben wir an, unser Coin-Universum bis Ende des Jahres auf 30–40 Kryptowährungen auszuweiten – selbstverständlich weiterhin mit einer gewohnt einfachen, smarten und zuverlässigen Handelserfahrung bei BISON.”

Der Wertpapierhandel ist zunächst in der mobilen BISON App für deutsche Staatsbürger:innen zwischen Montag und Freitag von 8 bis 22 Uhr verfügbar. Der Maximalbetrag pro Transaktion beträgt dabei 100.000 Euro für beliebig viele Aufträge pro Tag. Anleger:innen können derweil frei darüber entscheiden, ob sie den Handel mit Aktien und ETFs für sich freischalten wollen.

Du willst wissen, wo du am besten Bitcoin und andere Kryptos kaufen kannst? Mit unserem Krypto-Börsen- und Broker-Vergleich helfen wir dir, den für dich besten Anbieter zu finden. Zum Krypto-Börsen- und Broker-Vergleich