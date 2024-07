Der Binance Coin (BNB) scheint trotz des marktweiten Abverkaufs unverändert bullish zu tendieren und zurück in Richtung seines Allzeithochs streben zu wollen. Alle wichtigen Kursziele in der neusten Kursanalyse.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken für den Binace Coin (BNB) im Zuge der laufenden Kurserholung relevant werden

Wieso der BNB-Kurs sich weiterhin besser behaupten kann als viele andere Altcoins

Warum die jüngste Kurskorrektur dem Binance Coin weniger geschadet hat als anderen Kryptowährungen

Zwar korrigierte der Kurs des Binance Coins (BNB) in der Folge eines Fehlausbruchs im Bereich des 2021er-Allzeithochs zwischenzeitlich um 36 Prozentpunkte gen Süden, konnte sich am Support bei 455 US-Dollar jedoch stabilisieren und zurück auf 576 US-Dollar zulegen. Damit verteidigte die Käuferseite nicht nur den gleitenden Durchschnitt EMA200 im Bereich der 500 US-Dollar Marke, sondern konnte im Zuge des fulminanten Wochenstarts auch den Kreuzwiderstand aus EMA50 und Supertrend bei 566 US-Dollar vorerst zurückerobern. Der BNB-Kurs profitierte von der jüngsten Kurserholung der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) und gehört unverändert zu den stärksten Top-10 Altcoins in diesem Handelsjahr.

Kann sich Binance Coin kurzfristig weiter erholen, steigt die Chance für einen erneuten Durchmarsch in Richtung seines Jahreshochs weiter an. Welche Kursniveaus Anleger nun im Blick haben sollten, wird im Folgenden analysiert.

