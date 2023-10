Der Binance Coin versucht in den letzten Wochen einen Boden auszubilden. Eine bearishe Auflösung der aktuellen Seitwärtsphase würde jedoch deutlich tiefere Kurse bedeuten. Alle Infos in der neuesten Kursanalyse.

Der Kurs des Binance Coins wirkt zuletzt wie festgefahren. Seit 30. August handelt der BNB-Kurs in einer Handelsspanne von rund 8 Prozentpunkten zwischen 202 US-Dollar und 220 US-Dollar. Weder die Käufer- noch die Verkäuferseite konnte bislang einen Ausbruch aus dieser Handelsrange initiieren. Dass der Binance Coin seit Mitte Mai dieses Jahres den EMA50 (orange) im Tageschart nicht mehr zurückerobern konnte, sondern bei jedem Anstiegsversuch hier gen Süden retournierte, ist als Etappensieg für die Bären zu werten. Bisher verpassten es die Bären jedoch, eine nachhaltige Trendfortsetzung gen Süden zu starten. Die Bullen verhinderten bislang einen Bruch der Schlüsselunterstützung knapp oberhalb der 200 US-Dollar und konnten den BNB-Kurs per Tagesschluss immer wieder zurück über die Marke von 205 US-Dollar hieven. Trotz bestehender regulatorischer und juristischer Probleme in den USA scheinen Anleger dem BNB-Token weiter die Treue zu halten.

Solange der Kurs des Binance Coins die Zone um sein Jahrestief verteidigen kann, besteht auch aus charttechnischer Sicht weiter die Chance auf eine Erholungsbewegung. Insbesondere, wenn die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) seine bullishe Trendbewegung des Vormonats weiter fortsetzen kann und in den kommenden Wochen aus seiner Seitwärtsrange gen Norden ausbrechen sollte, dürfte auch BNB profitieren. Eine erneute Kursschwäche des BTC-Kurses würde hingegen auch im BNB-Chart Spuren hinterlassen und den Kurs unter das psychologisch relevante Kursniveau von 200 US-Dollar in Richtung des Vorjahrestiefs bei 183 US-Dollar bröckeln lassen. Alle relevanten Chartmarken für die kommenden Wochen im Folgenden.

