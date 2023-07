Der Binance Coin (BNB) kann sich in den letzten Handelstagen erholen und kurzfristig vom Bereich seiner Jahrestiefs lösen. Alle Infos in der Kursanalyse.

Trotz der jüngsten Hiobsbotschaften um den Abgang mehrerer Führungskräfte der Krypto-Börse Binance kann sich der hauseigene Binance Coin (BNB) vorerst oberhalb des wichtigen Supportbereichs zwischen 231 US-Dollar und 220 US-Dollar stabilisieren. Zu Wochenbeginn tendiert der BNB-Kurs rund sechs Prozentpunkte fester bei aktuell 246 US-Dollar. Ein Grund ist in der Ankündigung des neuen Token-Sales auf dem Binance Launchpad zu sehen. Das Kryptoanalyse-Unternehmen Arkham Research launcht seinen ARKM-Token exklusiv auf Binance am 17. Juli. Um für den Token-Sale berechtigt zu sein, können interessierte Anleger ihre BNB-Coins seit wenigen Stunden für den Arkham Launchpad Verkauf sperren lassen. Bereits in der Vergangenheit führte dieses Prozedere für eine gestiegene Nachfrage an BNB-Token bei gleichzeitig nachlassendem Verkaufsdruck.

Ob die gestrige Kursbewegung somit nur von kurzer Dauer sein wird oder für eine nachhaltige Kursstabilisierung sorgt, wird abzuwarten sein. Trotz der jüngsten Erholung wirkt das Chartbild in Anbetracht möglicher weiterer regulatorischer Probleme für die größte Krypto-Börse ungewiss. Aus charttechnischer Sicht muss der Kurs des Binance Coin zunächst den gelben Widerstandsbereich um 254 US-Dollar nachhaltig zurückerobern, um einen die Gefahr eines erneuten Abverkaufs zu bannen. Bereits ein Rückfall unter die Chartmarke von 239 US-Dollar würde die lila Unterstützungszone rund um die Tiefs der letzten Wochen wieder in den Fokus rücken.

Tageschart auf Basis des Wertepaares BNB/USDT auf Binance

BNB: Bullishe Kursziele für die kommenden Wochen

Bullishe Kursziele: 254/259 USD, 267 USD, 276/281 USD, 293 USD, 301 USD, 314/317 USD, 338/346 USD

In den letzten Wochen gelang es der Käuferseite vorerst einen erneuten Abverkauf an das Jahrestief bei 220 US-Dollar zu verhindern. Trotz dieser Gegenwehr handelt der BNB-Kurs unverändert in einer bearishen Flaggenformation. Die Gefahr für einen weiteren Abverkauf in den kommenden Wochen wäre erst mit einem dynamischen Kursausbruch über den multiplen Widerstand aus EMA50 (orange), Supertrend und Flaggenoberkante bei 257 US-Dollar gebannt. Gelingt den Bullen eine nachhaltige Rückeroberung dieses Bereichs und der BNB-Kurs kann im Anschluss auch die horizontale Widerstandsmarke bei 267 US-Dollar zurückerobern, ist eine Folgebewegung in Richtung der grünen Resistzone möglich.

Springt der Binance Coin sodann über die Marke von 281 US-Dollar weiter gen Norden, kommt es bei 293 US-Dollar zu einer kurzfristigen Vorentscheidung. Im Bereich der türkisen Zone verläuft momentan der EMA200 (blau). Ein Ausbruch darüber dürfte den BNB-Kurs bis an die alte Abrisskante bei 301 US-Dollar führen. Hier verläuft zudem das Golden Pocket der aktuellen Erholungsbewegung. Ein Kursabpraller gen Süden scheint wegen der Unsicherheit rund um Binance durchaus wahrscheinlich. Sollte den Bullen wider Erwarten eine dynamische Rückeroberung gelingen, wäre eine Folgeerholung in Richtung der letzten Hochs um 317 US-Dollar vorstellbar.

Diese Chartmarke konnte der BNB-Kurs zuletzt im Mai mehrfach nicht überwinden. Nur wenn die blaue Resistzone nachhaltig durchstoßen werden kann, käme eine Anstiegsbewegung in Richtung der Jahreshochs zwischen 338 US-Dollar und 346 US-Dollar in Betracht.

BNB: Bearishe Kursziele für die kommenden Wochen

Bearishe Kursziele: 239 USD, 231/220 USD, 211 USD, 197/183 USD, 165 USD, 148/124 USD

Solange die Bären den BNB-Kurs unterhalb der gelben Resistzone deckeln können und damit einen Ausbruch aus der Flagge abwenden, muss jederzeit mit einem Kursrücksetzer geplant werden. Bereits ein Rückfall unter den Support bei 239 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit für einen Abverkauf in Richtung 231 US-Dollar wieder deutlich erhöhen.

Diese Unterstützungsmarke darf von der Käuferseite nicht aufgegeben werden. Ansonsten droht ein Retest des Jahrestiefs bei 220 US-Dollar. Sollte die Kursmarke von 220 US-Dollar unterschritten werden, droht durch die mögliche Liquidation einer 150 Millionen US-Dollar Position im Venus Lending-Protokoll ein Kursgemetzel.

Der Binance Coin dürfte in der Folge direkt bis in den nächsten Zielbereich zwischen 197 US-Dollar und 183 US-Dollar wegbrechen. Zwar ist hier mit einer technischen Gegenreaktion zu planen, jedoch würde die Wahrscheinlichkeit für eine Korrekturausweitung in den kommenden Handelsmonaten deutlich zunehmen. Sollte der BNB-Kurs mittelfristig auch die 165 US-Dollar aufgeben, könnte der Binance Coin perspektivisch bis in den Supportbereich zwischen 148 US-Dollar und 124 US-Dollar zurückfallen.

Der Blick auf die Indikatoren

Im 4-Stundenchart konnte der RSI-Indikator zuletzt ein Kaufsignal generieren, bewegt sich mit einem Wert von 69 jedoch unweit eines überkauften Zustands. Der RSI konnte sich im Tageschart zudem bis in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 erholen. Zwar weist der MACD-Indikator aktuell ein leichtes Kaufsignal auf, handelt jedoch weiterhin unterhalb seiner 0-Linie auf. Auch im Wochenchart zeigen beide Indikatoren leichte Stabilisierungstendenzen, handeln aber weiterhin im bearishen Terrain.

