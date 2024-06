Die Altseason ist der Höhepunkt des Bullruns. Warum sie trotz BTC-Allzeithoch auf sich warten lässt – und wie ihr euch am besten vorbereitet.

Wenn der Bullrun richtig losgeht: So erkennt ihr den Start der Altseason

In diesem Artikel erfährst du: Was eine Altseason ist und wann sie starten könnte

Welche Indikatoren ihren Beginn andeuten

Warum die Altseason bisher ausblieb

Wie ihr am besten profitiert

Die Altseason, auch bekannt als: Zeit der größten Profite. Viele Kryptowährungen steigen im Laufe von wenigen Wochen um hunderte bis tausende Prozent, meist in den letzten Monaten eines Bullruns. Mittlerweile spricht man auch scherzhaft von der “Banana Zone”, also dem Moment, in dem der Kryptomarkt wirklich verrückt spielt.

Bisher blieb diese große Rallye aus, obwohl Bitcoin sein Allzeithoch schon im März 2024 geknackt hat. Folgt man den aktuellen Diskussionen von Experten, könnte das noch so bleiben, bis sich einige Bedingungen geändert haben. Wir liefern die wichtigsten Fakten zum Status Quo und Indikatoren für den Start.

