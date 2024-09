Zwar ist Bitcoin seit dem Allzeithoch im März rund 14 Prozent gefallen. Durch das Kurswachstum seit Anfang des Jahres sind die Portfolios vieler Investoren aber noch immer grün. Laut Daten von Glassnode sind zu Redaktionsschluss über 80 Prozent mit ihrem BTC-Investment im Gewinn.

Zum Vergleich: Anfang September lag dieser Wert noch bei 70 Prozent, als BTC plötzlich auf unter 53.000 US-Dollar fiel. Im November 2022 lag der Wert bei unter 50 Prozent, als die Krypto-Leitwährung nach dem FTX-Kollaps auf 16.000 US-Dollar fiel. Seitdem kaufen überzeugte Investoren nach – und das in großen Menge, wie wir im neuen Bitcoin Report festgestellt haben.

Dass immer mehr Menschen ihr Geld in Bitcoin stecken, überrascht nicht. Immerhin gehört BTC zu den erfolgreichsten Anlageklassen seit seiner Entdeckung. Im Vergleich mit Gold, Silber oder dem Technologieindex Nasdaq100 dominiert Bitcoin das Feld. Auch am Kryptomarkt lässt sich BTCs Rendite sehen. Seit fast zwei Jahren kennt BTC gemessen in Ethereum nur eine Richtung: nach oben.

Auch die Marktstimmung bessert sich wieder, wie Daten des Fear & Greed Index verdeutlichen. Warum Investoren wieder gieriger werden und wieso BTC bald wieder steigen dürfte, erfahrt ihr im neusten Bitcoin Report.