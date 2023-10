Eine Milliarde Nutzer auf die Blockchain bringen: Mit dieser ambitionierten Mission launchte vor zwei Monaten Base, die Ethereum-Layer 2 von Coinbase, der größten Kryptobörse der USA. Der Start: eine Enttäuschung, zumindest aus Nutzerperspektive. Verwirrendes Design, lange Wartezeiten, technische Hürden. Unser Testfazit damals: “Das ist schlimmer als am Berghain Schlange stehen.”

Coinbase-Chef Brian Armstrong entschuldigte sich kurz nach Launch dafür, wie “kaputt” die User-Experience sei. Und gelobte Besserung. Seitdem hat sich unter der Haube einiges getan. Base hat im September Solana im Total Value Locked überholt und kratzt bei täglichen Transaktionen am Thron von Ethereum. Was sind die Gründe? Hat sich das Nutzererlebnis verbessert? Und an wen richtet sich das aktuelle Angebot? Wir haben nachgefühlt.

