Die Bank of China hat als erste chinesische Bank tokenisierte Wertpapiere im Wert von 28 Millionen US-Dollar auf der Ethereum Blockchain in Hongkong ausgegeben. Ein vorsichtiger Richtungswechsel?

Während in den USA der Krypto-Sektor von der SEC zunehmend unter Druck gesetzt wird, wagt die drittgrößte Bank Chinas einen Schritt in die Welt der Kryptowährungen und tokenisiert Wertpapiere auf der Ethereum Blockchain. Der Gesamtwert der Wertpapiere beläuft sich auf 200 Millionen Yuan, was ungefähr 28 Millionen US-Dollar entspricht. Die Bank of China (BOCI) ist damit die erste Bank Chinas, die tokenisierte Wertpapiere auf einer öffentlichen Blockchain emittiert. Der Schritt der BOCI geschieht im Zuge des Bestrebens Chinas, Hongkong zu einem bedeutenden Handelszentrum für virtuelle Vermögenswerte zu machen.

Eine wichtige Entwicklung für tokenisierte Wertpapiere

Ein tokenisiertes Wertpapier wird auf einem Distributed Ledger statt in traditionellen, computerisierten Bucheinträgen erfasst. Große Banken wie die Citigroup und die Bank of America gehen davon aus, dass die Tokenisierung von realen Vermögenswerten (Real World Assets, RWA) die Akzeptanz von Kryptowährungen fördern und bis 2030 über vier Billionen US-Dollar an Wert auf Blockchain-Netzwerke bringen könnte​.

Hongkong immer wichtiger für Ethereum und Co.

Die Entscheidung der Bank of China, Wertpapiere auf Ethereum herauszugeben, unterstreicht Hongkongs wachsendes Bestreben, einer der Knotenpunkte der Krypto-Wirtschaft zu werden. Erst Anfang Juni legalisierte Hongkong den Handel mit Kryptowährungen für Privatanleger.

Darüber hinaus lud der Hongkonger Gesetzgeber Johnny Ng Coinbase ein, sich in Hongkong niederzulassen, nachdem die US-Börse von der SEC verklagt wurde. Außerdem lässt ein am 27. Mai veröffentlichtes Whitepaper der Beijing Municipal Science and Technology Commission darauf schließen, dass China seine Präsenz im Web3 weiter auszubauen plant. Die Entwicklungen in Hongkong deuten darauf hin, dass China Kapital aus den Entwicklungen in den USA zu schlagen versucht.

Die Zukunft der tokenisierten Wertpapiere

Tokenisierte Wertpapiere repräsentieren einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise, wie Wertpapiere ausgegeben und gehandelt werden. Sie ermöglichen einen effizienteren, transparenteren und sichereren Handel, der die Grenzen des traditionellen Finanzsystems überwinden kann. Die Entscheidung der Bank of China, tokenisierte Wertpapiere auf der Ethereum Blockchain auszugeben, ist ein klares Zeichen dafür, dass diese Art von digitalen Assets eine immer wichtigere Rolle im globalen Finanzsystem spielen könnten.