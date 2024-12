In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der gestrige Handelstag zeigte eine erhebliche Volatilität bei AVAX, der die Marke von 40 US-Dollar-Marke ansteuerte. Aktuell findet der Kurs Support knapp oberhalb des 50er Daily EMA (Exponential Moving Average), welcher sich in der Nähe des letzten signifikanten Volumenschwerpunkts befindet, wie der VPVR (Volume Profile Visible Range) anzeigt. Der VPVR ist ein Indikator, der das gehandelte Volumen auf unterschiedlichen Kursniveaus darstellt und somit potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert.

Die starke Preisbewegung hat eine Wick nach unten erzeugt, die viel Liquidität mit sich bringt. Es besteht die Möglichkeit, dass dieser Bereich erneut getestet wird, insbesondere falls Bitcoin ebenfalls eine Korrektur erfährt. Oberhalb des aktuellen Kurses, bei etwa 47 US-Dollar, zeigt sich auf der Heatmap (oben links im Chart) eine signifikante Ansammlung von Liquidität, die der Markt möglicherweise ansteuern könnte. Sollte AVAX den 50er Daily EMA erneut testen, könnte dies entscheidend sein: Falls der 13er Daily EMA als Short-Confirmation interpretiert wird, könnte ein weiterer Rückgang folgen. Ein starkes Kaufinteresse, das den Kurs stabilisiert und oberhalb des Abverkaufsniveaus schließen lässt, könnte jedoch die Liquidität über dem Kurs anvisieren.

Da die Woche gerade erst begonnen hat, bleibt abzuwarten, wie sich die Marktbedingungen entwickeln. Trotz der jüngsten Korrektur könnte der weitere Verlauf eine Erholung ermöglichen.

AVAX Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Unterstützungen und potenzielle Kursbewegungen

Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass AVAX aktuell Unterstützung am 200er EMA findet. Sollte der Kurs den 50er EMA ansteuern, ohne diese zu durchbrechen, könnte dies auf eine erneute Short-Confirmation hindeuten. In diesem Fall könnten die Liquiditätsbereiche, die bereits auf dem Tageschart sichtbar sind, erneut angelaufen werden. Unterstützungszonen sind dabei die blaue Box sowie den 200er EMA, während ein Durchbruch nach unten zur erneuten Annäherung an die grüne Linie führen könnte.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt aktuell bei 35 Punkten, nachdem er zuvor bei 26 Punkten in den überverkauften Bereich eingetreten war. Dies signalisiert, dass der Indikator wieder Luft nach oben hat. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt hingegen, dass das negative Momentum auf dem Histogramm mit den letzten beiden Balken allmählich abnimmt.

Die heutige Marktbewegung bleibt abzuwarten. Unabhängig davon, wie stark einige Altcoins wie AVAX im letzten Monat performt haben, könnte der Druck auf die ATL-Bereiche (All-Time-Lows) anhalten, falls die Marktdynamik dies begünstigt.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.