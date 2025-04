In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart formt AVAX derzeit ein mögliches doppeltes Bodenmuster – ein klassisches bullish zu wertendes Signal. Sollte der Kurs den 50er EMA überwinden, könnte sich der Weg in Richtung des 200er EMA öffnen.

Technisch präsentiert sich das Chartbild vielversprechend, jedoch bleibt die Gesamtsituation angespannt: Der Markt wird aktuell klar von Bitcoin dominiert. Rücksetzer im Bitcoin-Kurs führen häufig zu zweistelligen Verlusten bei vielen Altcoins – und auch bei Aufwärtsbewegungen bleibt ein Großteil der Altcoins, darunter auch AVAX, derzeit zurück.

Auffällig ist die Entwicklung im RSI (Relative Strength Index): Während AVAX einen doppelten Boden formt, bewegt sich der RSI bereits nach oben. Diese positive Divergenz deutet auf ein wachsendes Kaufinteresse hin.

Die aktuelle Heatmap (oben rechts im nachfolgenden Chart) zeigt, dass sowohl oberhalb als auch unterhalb des aktuellen Kursniveaus signifikante Liquiditätsbereiche bestehen. AVAX besitzt somit theoretisches Potenzial in beide Richtungen – maßgeblich wird jedoch sein, ob Bitcoin den Weg für eine Aufwärtsbewegung freimacht.

Trotz eines positiven Wochenstarts bleibt die weitere Entwicklung stark von der Kursrichtung Bitcoins abhängig.

AVAX Tageschart mit Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Hält die Unterstützung für einen möglichen Ausbruch?

Im 4-Stunden-Chart konnte AVAX den Retest am 50er EMA und 200er EMA erfolgreich behaupten – ein klar bullish zu wertendes Signal. Sollte nun auch der Widerstand oberhalb dieser Marken nachhaltig gebrochen werden, eröffnet sich kurzfristiges Potenzial in Richtung des 800er EMA.

Die Herausforderung bleibt jedoch bestehen: Der Kapitalzufluss im Markt konzentriert sich aktuell überwiegend auf Bitcoin, wodurch die Dynamik bei vielen Altcoins, einschließlich AVAX, spürbar gebremst wird.

Ein erfolgreicher Bruch der roten Widerstandszone könnte dennoch eine rasche Aufwärtsbewegung ermöglichen, da in diesem Bereich bislang kaum Volumen gehandelt wurde – was einen Mangel an Widerständen bedeutet.

Ein Blick auf die Liquidationsanalyse (oben mittig im nachfolgenden Chart) zeigt ein neutrales Delta: Der Markt ist aktuell relativ ausgeglichen. Sollte der Kurs weiter steigen, könnten erste Short-Positionen unter Druck geraten, was als Katalysator für eine kurzfristige Rally wirken könnte.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.