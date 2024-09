In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Auf dem Tageschart konnte AVAX aus seinem symmetrischen Dreieck ausbrechen, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche Unterstützung an der hellblauen Linie bei 23,51 US-Dollar sowie am 50-EMA gefunden hatte. Die gelbe Linie bei 27,11 US-Dollar dient seit fünf Tagen als Unterstützung.

AVAX Tageschart (Quelle: TradingView)

Über dem aktuellen Kurs verlaufen der 200- und 800-Daily-EMA, die seit fast einer Woche einen starken Widerstand bilden. Hinzu kommt, dass der Volumenindikator VPVR, welcher das gehandelte Volumen in einem bestimmten Zeitraum aufzeigt, an diesem Kurslevel ein hohes Handelsvolumen zeigt, was den Aufstieg nach oben zusätzlich erschwert. Weiterhin agiert die orange Linie bei 28,59 US-Dollar als zusätzlicher Widerstand.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Sollte AVAX es trotz dieser Widerstände schaffen, nach oben auszubrechen, wäre der nächste signifikante Widerstand an der roten Linie bei 32,64 US-Dollar zu erwarten. Falls der Kurs jedoch abverkauft wird, findet sich bei der grünen Linie bei 25,32 US-Dollar eine potenzielle Unterstützung. Sollte diese ebenfalls nicht halten, wäre der 50-Daily-EMA als nächste Supportebene zu erwarten.

Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend

Der 50-EMA folgt dem Kurs und könnte als erste Unterstützung dienen. Sollte diese nicht halten, könnte der Kurs auf die grüne Linie oder den 200-EMA fallen. Der RSI liegt aktuell bei 55 Punkten, was über der 50-Punkte-Marke ein weiterhin positiver Aufwärtstrend ist. Der MACD befindet sich im negativen Momentum, könnte aber jetzt drehen und ins positive Momentum überwechseln.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.